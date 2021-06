Πως ο Τιαφό "μαγείρεψε" τη νίκη επί του Τσιτσιπά στο Wimbledon (vid)

Δείτε τον πρωτότυπο πανηγυρισμό του Φράνσις Τιαφό μετά τη νίκη της καριέρας του κόντρα στον Στέφανο Τσιτσιπά στο Wimbledon.

Όταν το Νο57 βγάζει νοκ άουτ από τον 1ο γύρο το Νο4 κόσμου στο Wimbledon είναι φυσικό να έχει τρελά κέφια.

Ο Φράνσις Τιαφό, ένα παιδί οικογένειας από την Σιέρα Λεόνε, που παίζει για τις ΗΠΑ και έχει πέσει θύμα ρατσισμού στην καριέρα του, κατάφερε να νικήσει για πρώτη φορά τον Στέφανο Τσιτσιπά και μάλιστα σε Grand Slam.

Μετά από τον αγώνα πανηγύρισε με τον δικό του μοναδικό τρόπο τη μεγάλη νίκη και "μίλησε" και για "μαγείρεμα"!

Tiafoe showing off those muscles and his breakfast (?!) after beating the 3rd seed, Stefanos Tsitsipas. #Wimbledon pic.twitter.com/FEVUoo55jh