Οι 6 τενίστες που έχουν αποκλείσει τον Τσιτσιπά σε πρεμιέρα Grand Slam (vids)

Από τον Ίβο Κάρλοβιτς στο Roland Garros 2017 στον Φράνσις Τιαφό στο Wimbledon 2021. Οι παίκτες που απέκλεισαν τον Στέφανο Τσιτσιπά σε πρεμιέρα Grand Slam.

Ο Φράνσις Τιαφό κέρδισε για πρώτη φορά στην καριέρα του τον Στέφανο Τσιτσιπά και έφτασε στην μεγαλύτερη νίκη της καριέρας του αφού δεν είχε ποτέ απκλείσει παίκτη του top-5 (No4).

Όλα αυτά συνέβησαν πριν από λίγες ώρες στο Wimbledon εκεί όπου ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα αποκλειστεί για 3η φορά σε 4 συμμετοχές στον 1ο γύρο.

when you remember that pizza is for dinner tonight pic.twitter.com/orFE7Enlye