Η κλήρωση της Σάκκαρη στο Wimbledon

Η Μαρία Σάκκαρη είναι στο ίδιο τέταρτο του ταμπλό με την Αρίνα Σαμπαλένκα.

Στην ίδια πλευρά με την Αρίνα Σαμπαλένκα και την Ίγκα Σβιότεκ κληρώθηκε η Μαρία Σάκκαρη στο Wimbledon.

Στην άλλη πλευρά είναι η Σερένα Γουίλιαμς και η Άσλεϊ Μπάρτι η οποία θα κάνει πρεμιέρα με την Κάρλα Σουάρεζ Ναβάρο.

Η πρώτη αντίπαλος της Ελληνίδας θα είναι η 30χρονη Ολλανδέζα Αράντσα Ρους με την οποία έπαιξε φέτος στο Miami Open και επικράτησε με 2-0 σετ.

Στον 2ο γύρο θα παίξει με την Αμερικανίδα Σέλμπι Ρότζερς ή την Αυστραλή Σαμ Στόσουρ και στον 3ο με την Έλενα Ριμπάκινα.

Ladies' Singles - Notable first rounds



Barty (1) vs Suarez Navarro

Andreescu (5) vs Cornet

S. Williams (6) vs Sasnovich

Kvitova (10) vs Stephens

Swiatek (7) vs Hsieh

Buzarnescu vs V.Williams #Wimbledon