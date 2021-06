Ραντεβού Τσιτσιπά - Τζόκοβιτς στους «4» στο Wimbledon

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κληρώθηκε στο Wimbledon στην ίδια πλευρά με τον Νόβακ Τζόκοβιτς και μπορεί να τον συναντήσει στα ημιτελικά.

Ο Έλληνας τενίστας που είναι στο Νο4 κόσμου μπορεί να συναντήσει το Νο1 κόσμου και κάτοχο του τίτλου στον ημιτελικό ενώ στον προημιτελικό θα βρει τον Ρομπέρτο Μπαουτίστα Αγκούτ.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα κάνει πρεμιέρα απέναντι στον Αμερικανό Φράνσις Τιαφό.

Εν συνεχεία στον 2ο γύρο μπορεί να παίξει με τον Βάσεκ Πόσπισιλ ή τον Ρομπέρτο Μπαένια.

Στον 3ο γύρο θα τον περιμένει βάσει του ranking ο Κάρεν Κατσάνοφ και στους "16" ο Άλεξ Ντε Μινόρ.

Ακολουθεί ο Ρομπέρτο Μπαουτίστα Αγκούτ, τον οποίο είχε βρει και στον προημιτελικό του Australian Open 2019, και ο Νόβακ Τζόκοβιτς στον ημιτελικό.

Στον τελικό μπορεί να παίξει με Μεντβέντεφ.

Ο Ντανίλ Μεντβέντεφ είναι επικεφαλής στο άλλο ταμπλό ως Νο2 κόσμου. Μαζί του έχει τον Ρότζερ Φέντερερ αλλά και τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ.

Ο Μεντβέντεφ μπορεί να παίξει με τον Φέντερερ στους "8".

Wimbledon 2021 projected quarter-finals (by seeding):



Djokovic vs Rublev

Tsitsipas vs Bautista Agut



Zverev vs Berrettini

Federer vs Medvedev