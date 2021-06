Η Σιμόνα Χάλεπ επέστρεψε στο Wimbledon (pics)

H Σιμόνα Χάλεπ ξεπέρασε το πρόβλημα στη γάμπα και επέστρεψε στο Wimbledon για να υπερασπιστεί τον τίτλο της.

Η τελευταία νικήτρια επέστρεψε στο Wimbledon.

Η Σιμόνα Χάλεπ επικράτησε με 6-2, 6-2 της Σερένα Γουίλιαμς στον τελικό του Wimbledon 2019 και έγραψε ιστορία.

Πριν από λίγες εβδομάδες η Ρουμάνα τραυματίστηκε στη Ρώμη, έχασε το Roland Garros και αποσύρθηκε αφού ένιωθε ενοχλήσεις στη γάμπα και από τουρνουά στη Γερμανία.

Ταξίδεψε απευθείας στο Λονδίνο και όπως όλα δείχνουν θα είναι παρούσα στο Wimbledon 2021 για να υπερασπιστεί τον τίτλο της.

