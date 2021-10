Vienna Open: Με show και mind games στον τελικό ο Τιάφο (vids)

O Φράνσις Τιάφο έκανε μυθική ανατροπή στο δικό του «σόου» που έστησε στον ημιτελικό της Βιέννης με τον Γιάνικ Σίνερ.

Ο Φράνσις Τιάφο πιθανότατα δεν θα γίνει ποτέ Top10 παίκτης. Ομως με αυτά που κάνει εδώ στη Βιέννη, τρελαίνει κόσμο.

Ο Αμερικανός έκανε μυθική ανατροπή κόντρα στον Γιάνικ Σίνερ, σε ένα παιχνίδι που από «σούπα» εξελίχθηκε σε απίθανη «παράσταση».

Ο Τιάφο κέρδισε με 2-1 σετ (3-6, 7-5, 6-2) σε 2 ώρες και 18 λεπτά, γράφοντας ιστορία, σε ένα ματς όπου ξεσήκωσε το κοινό με τις αντιδράσεις του στο παιχνίδι.

Αφού έχασε εύκολα το πρώτο σετ, στο δεύτερο βρέθηκε γρήγορα πίσω με 3-0 και 5-2. Εχοντας αποδεχτεί πως ο Σίνερ δεν... παίζεται, άρχισε να κάνει τα δικά του. Ετρεχε σε χαμένες μπάλες και αγκάλιαζε σεκιούριτι, σωριαζόταν στο έδαφος παριστάνοντας τον εξουθενωμένο και αντάλλαζε high-5 με τον κόσμο την ώρα του ματς!

We could have an ATP Tour first tonight



The turning point of this match is...a hug? @FTiafoe | #ErsteBankOpen pic.twitter.com/JrIJGpga8S — ATP Tour (@atptour) October 30, 2021

Ολο αυτό το... πανηγυράκι όπως αποδείχθηκε, αποσυντόνισε εντελώς τον Σίνερ και «ανέστησε» τον Τιάφο που έκανε άλλη μία μεγάλη ανατροπή μετά από αυτή με τον Τσιτσιπά στους «16».

Του πήρε πέντε σερί games, συμπεριλαμβανομένων δύο που σέρβιρε ο αντίπαλός του και το 2-5 έγινε 7-5 και 1-1 σετ!

Αυτό ήταν και το πρώτο σετ που έχασε ο Σίνερ μετά από 23 συνεχόμενα σε σκληρή επιφάνεια! Και ενώ όλοι περίμεναν πως ο Ιταλός θα αντιδράσει, ο Τιάφο συνέχισε το σόου. Σε κάθε δύσκολο και ωραίο πόντο που κέρδιζε, πετούσε μία ατάκα στον αντίπαλό του ο οποίος ήταν... ρομπότ.

Δεν του έδινε σημασία, αλλά ο Αμερικανός συνέχιζε και κάποια στιγμή σε έναν δύσκολο πόντο, έτρεξε προς την κερκίδα κάνοντας ξανά high five με την ομάδα του και τον κόσμο. Ο Σίνερ είχε χάσει κάθε έλεγχο του αγώνα και ο Τιάφο του έκανε το μπρέικ στο 1-1, για να ακολουθήσει άλλο ένα στο 5-2.

Κράτησε το σερβίς του και έφτασε για πρώτη φορά σε τελικό 500αριου όπου θα διεκδικήσει τον δεύτερο τίτλο της καριέρας του μετά το 2018 στο Ντελρέι Μπιτς.

Τιάφο: «Πάμε να το πάρουμε το... αναθεματισμένο»

«Ο Γιάνικ με σκότωνε και είπα να το διασκεδάσω λίγο αφού θα έχανα. Ομως ο κόσμος με ξεσήκωσε και το γύρισα. Τώρα εδώ που φτάσαμε πάμε να το πάρουμε το... αναθεματισμένο. Από τα προκριματικά παίζω. Εδώ που φτάσαμε...» είπε στο τέλος του αγώνα ο Τιάφο μέσα σε πραγματική αποθέωση.

Αντίπαλος θα είναι ο Ζβέρεφ σε ένα ματς που θα αρχίσει στις 15:00 ώρα Ελλάδος.

