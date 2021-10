Vienna Open: Ασταμάτητος Σίνερ, «κατάπιε» τον Ρουντ και πέρασε στα ημιτελικά

Ο Γιάνικ Σίνερ πέρασε στα ημιτελικά της Βιέννης.

Ασταμάτητος είναι ο Γιάνικ Σίνερ που πέρασε χωρίς απώλειες και το εμπόδιο του Κάσπερ Ρουντ (2-0 σετ) και είναι πλέον στα ημιτελικά της Βιέννης.

Ο απίθανος Ιταλός μετρά πλέον 11 σερί νίκες σε κλειστό γήπεδο και με σκληρή επιφάνεια, αλλά και 22 σερί κερδισμένα σετ, καθώς δεν έχασε ούτε ένα σε αυτά τα ματς!

Ούτε ο Ρουντ, που του έδιναν πιθανότητες να τον κοντράρει, κατάφερε να τον σταματήσει, με τον Σίνερ να κερδίζει το πρώτο σετ με 7-5 και το δεύτερο με 6-1, σε 1 ώρα και 37 λεπτά. Τουλάχιστον ο Ρουντ έσπασε ένα άλλο τρομερό σερί του Σίνερ, ο οποίος δεν είχε δεχτεί μπρέικ για 44 σερί γκέιμς που σέρβιρε!

Casper cracks the code



For the first time in *44* service games, Jannik Sinner's serve is broken!#ErsteBankOpen pic.twitter.com/j2AkptsN1d