Καρδίτσα - Τόφας: Που θα δείτε το ματς
Η Καρδίτσα θέλει να ανοίξει λογαριασμό στη φάση των «16» του BCL και να σημειώσει την πρώτη της νίκη απέναντι στην Τόφας.
Αμφότερες οι ομάδες προέρχονται από ήττες, καθώς η Καρδίτσα είχε ηττηθεί στην SUNEL Arena από την ΑΕΚ, ενώ η τουρκική ομάδα από την Άλμπα Βερολίνου.
Ο Νίκος Παπανικολόπουλος δεν αντιμετωπίζει προβλήματα και έχει ως στόχο την ιστορική νίκη στο TOP-16 της διοργάνωσης.
Από το ρόστερ της Τόφας ξεχωρίζει φυσικά ο διεθνής Τούρκος Φουρκάν Κορκμάζ, ο άλλοτε παίκτης του Κολσσού και του Αμαρουσίου Τζόρνταν Φλόιντ, αλλά και ο Μεξικανός πλέι μέικερ, με θητεία και στην Euroleague, Άλεξ Πέρεζ.
Τζάμπολ στις 19:30 με τηλεοπτική μετάδοση από το Cosmote Sport 4.
Η κατάταξη
- ΑΕΚ 1-0
- Άλμπα Βερολίνου 1-0
- Τόφας 0-1
- Καρδίτσα 0-1
