Καρδίτσα - Τόφας: Που θα δείτε το ματς

Γιώργος Κούβαρης
Καρδίτσα

bet365

Η Καρδίτσα υποδέχεται την Τόφας Μπούρσα για την 2η αγωνιστική της Β' φάσης του Basketball Champions League. Που θα δείτε την αναμέτρηση των Θεσσαλών.

Η Καρδίτσα θέλει να ανοίξει λογαριασμό στη φάση των «16» του BCL και να σημειώσει την πρώτη της νίκη απέναντι στην Τόφας.

Αμφότερες οι ομάδες προέρχονται από ήττες, καθώς η Καρδίτσα είχε ηττηθεί στην SUNEL Arena από την ΑΕΚ, ενώ η τουρκική ομάδα από την Άλμπα Βερολίνου.

Ο Νίκος Παπανικολόπουλος δεν αντιμετωπίζει προβλήματα και έχει ως στόχο την ιστορική νίκη στο TOP-16 της διοργάνωσης.

Δείτε Επίσης

Gazzetta Awards 2025: Ψήφισε τους κορυφαίους της χρονιάς
gazzetta awards

Από το ρόστερ της Τόφας ξεχωρίζει φυσικά ο διεθνής Τούρκος Φουρκάν Κορκμάζ, ο άλλοτε παίκτης του Κολσσού και του Αμαρουσίου Τζόρνταν Φλόιντ, αλλά και ο Μεξικανός πλέι μέικερ, με θητεία και στην Euroleague, Άλεξ Πέρεζ.

 

Τζάμπολ στις 19:30 με τηλεοπτική μετάδοση από το Cosmote Sport 4.

Η κατάταξη

  1. ΑΕΚ 1-0
  2. Άλμπα Βερολίνου 1-0
  3. Τόφας 0-1
  4. Καρδίτσα 0-1
@Photo credits: INTIME
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    BASKETBALL CHAMPIONS LEAGUE Τελευταία Νέα