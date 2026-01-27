Η Καρδίτσα υποδέχεται την Τόφας Μπούρσα για την 2η αγωνιστική της Β' φάσης του Basketball Champions League. Που θα δείτε την αναμέτρηση των Θεσσαλών.

Η Καρδίτσα θέλει να ανοίξει λογαριασμό στη φάση των «16» του BCL και να σημειώσει την πρώτη της νίκη απέναντι στην Τόφας.

Αμφότερες οι ομάδες προέρχονται από ήττες, καθώς η Καρδίτσα είχε ηττηθεί στην SUNEL Arena από την ΑΕΚ, ενώ η τουρκική ομάδα από την Άλμπα Βερολίνου.

Ο Νίκος Παπανικολόπουλος δεν αντιμετωπίζει προβλήματα και έχει ως στόχο την ιστορική νίκη στο TOP-16 της διοργάνωσης.

Από το ρόστερ της Τόφας ξεχωρίζει φυσικά ο διεθνής Τούρκος Φουρκάν Κορκμάζ, ο άλλοτε παίκτης του Κολσσού και του Αμαρουσίου Τζόρνταν Φλόιντ, αλλά και ο Μεξικανός πλέι μέικερ, με θητεία και στην Euroleague, Άλεξ Πέρεζ.

Τζάμπολ στις 19:30 με τηλεοπτική μετάδοση από το Cosmote Sport 4.

