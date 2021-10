Vienna Open: Πρώτη top-10 νίκη στο 2021 για τον Μάρεϊ (vids)

O Άντι Μάρεϊ μετά από 2,5 ώρες απέκλεισε με 6-4, 6-7 (6), 6-3 τον Χούμπερτ Χούρκατς και θα παίξει με τον Κάρλος Αλκαράθ για μια θέση στους "8" στο Vienna Open.

Την 103η top-10 νίκη της καριέρας του και την πρώτη στο 2021 πέτυχε στη Βιέννη ο Άντι Μάρεϊ.

Ο Βρετανός πρώην Νο1 που είναι σήμερα στο Νο156 απέκλεισε με 6-4, 6-7 (3), 6-3 το Νο10 Χούμπερτ Χούρκατς στον 1ο γύρο του Vienna Open.

Going the distance @HubertHurkacz saves a match point and makes it level against Andy Murray, 4-6 7-6(6)! @ErsteBankOpen pic.twitter.com/F2bb9vLekz

Στο 2ο σετ ο Πολωνός που κυνηγά μια θέση στο ATP Finals έσβησε ματς πόιντ αλλά δεν κατάφερε να πάρει την πρόκριση στο 3ο.

Ο Άντι Μάρεϊ είχε να αποκλείσει top-10 παίκτη από το Cincinnati Masters 2020 και ήταν ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ.

Nowhere is safe when @andy_murray is on the court @ErsteBankOpen pic.twitter.com/X5iwOX6lOF