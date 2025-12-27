Έστω και δύσκολα, η Γιουβέντους έφυγε με τρεις σημαντικούς βαθμούς από την Πίζα επικρατώντας 2-0, αποτέλεσμα που την άφησε έναν βαθμό από την κορυφή.

Η Γιουβέντους συνέχισε την νικηφόρα της πορεία στην Serie A, «άλωσε» την... αφιλόξενη Πίζα με 0-2 και πλέον η ομάδα του Λουτσιάνο Σπαλέτι βρίσκεται μία ανάσα μακριά από την πρωτοπόρο Ίντερ.

Σε ένα ματς όπου πρωταγωνιστικό ρόλο είχαν τα δοκάρια, η Γιουβέντους ήταν μεν κυρίαρχη αλλά όχι και αποτελεσματική. Έψαχνε να βρει τρόπο να λύσει τον Γόρδιο δεσμό σε όλο το πρώτο μέρος, βρέθηκε όμως λίγα εκατοστά από τα κυνηγάει το σκορ, αφού η κεφαλιά του Μορέο στο 45' σταμάτησε στο δοκάρι.

Η Πίζα άγγιξε για δεύτερη φορά το γκολ στο 60ό λεπτό έχοντας και δεύτερο δοκάρι από την κεφαλιά του Τραμόνι. Σε εκείνο το σημείο η Γιουβέντους «ξύπνησε» και απάντησε επίσης με δοκάρι, του Κέλι στο 64'.

Κι αφού προειδοποίησε, βρήκε το γκολ στο 73'. Από το γύρισμα του ΜακΚένι, η μπάλα κόντραρε σε Καλουλού και Καλαμπρέσι προτού καταλήξει στα δίχτυα. Το τελικό 0-2 διαμόρφωσε στις καθυστερήσεις ο Γιλντίζ. Στους 32 βαθμούς οι Μπιανκονέρι που έχουν όμως δύο ματς περισσότερα από Ίντερ και Μίλαν, λόγω των υποχρεώσεων των τελευταίων στο Supercoppa.

«Πληγώθηκε» στο 90+5' η Λάτσιο

Η Ουντινέζε κατάφερε να κάνει τη ζημιά στη Λάτσιο στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων. Μέχρι τότε, οι Λατσιάλι κρατούσαν στα χέρια τους τη νίκη με την οποία θα πλησίαζαν την Κόμο του Τάσου Δουβίκα στην εξάδα της Serie A, όμως ο Ντέιβις είχε διαφορετική γνώμη. Η Λάτσιο, που είχε και δοκάρι, πήρε το προβάδισμα με το αυτογκόλ του Σολέτ στο 80', όμως το σοκ ήρθε στο 90+5' από τον επιθετικό της Ουντινέζε που διαμόρφωσε το τελικό 1-1.