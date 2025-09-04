Ο Γιάνικ Σίνερ νίκησε με άνεση τον Λορέντζο Μουζέτι στα τρία σετ και πέρασε στα ημιτελικά στο US Open.

O πρώτος ιταλικός προημιτελικός σε Grand Slam κύλησε χωρίς εκπλήξεις, ο Γιάνικ Σίνερ σε δύο ώρες καθάρισε την υπόθεση πρόκριση απέναντι στον Λορέντζο Μουζέτι με 6-1, 6-4, 6-2 κι εξασφάλισε την παρουσία του στα ημιτελικά του US Open.

O Σίνερ στον δρόμο για την υπεράσπιση του τίτλου στο US Open, θα συναντήσει τον Φελίξ Οζέρ-Αλιασίμ, έχοντας χάσει μόλις ένα σετ στα πέντε παιχνίδια που έχει δώσει, από τον Ντένις Σαποβάλοφ στον 3ο γύρο.

Με την πρόκρισή του έγινε ο 4ος παίκτης στην ιστορία, που από το Νο.1 στον κόσμο φθάνει στα ημιτελικά και των τεσσάρων Grand Slam την ίδια χρονιά, μετά τους Ιβάν Λεντλ, Ρότζερ Φέντερερ και Νόβακ Τζόκοβιτς.

JANNIK SINNER.



No one slaps a tennis ball like this man.



🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯



pic.twitter.com/Dceg8iCQ58 September 4, 2025

Ο Σίνερ προβληματίστηκε μόνο στο 2ο σετ από τον Λορέντζο Μουζέτι, ο τελευταίος χάνοντας και τις επτά ευκαιρίες για break και βλέποντας το δικό του να «σπάει» στις πέντε από τις έξι περιπτώσεις που είχε ο Σίνερ, ήταν φυσικό να μην έχει ιδιαίτερη τύχη στον αγώνα.

Το πρόγραμμα των ημιτελικών

Το μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα στον Κάρλος Αλκαράθ και τον Νόβακ Τζόκοβιτς θα ανοίξει και το πρόγραμμα των ημιτελικών, θα γίνει την Παρασκευή (5/9) και θα αρχίσει στις 22:00, ώρα Ελλάδος. Στις 02:00 το πρωί του Σαββάτου (6/9) ο Σίνερ θα παίξει με τον Αλιασίμ.