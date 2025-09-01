H Σβιόντεκ εύκολα στα προημιτελικά και μετά ζήτησε γήπεδο για προπόνηση

Η Ίγκα Σβιόντεκ σε 64 λεπτά εξασφάλισε τη νίκη απέναντι στην Εκατερίνα Αλεξαντρόβα στα δύο σετ για την πρόκριση στα προημιτελικά του US Open, όμως αυτό δεν ήταν αρκετό, θέλοντας να πάει για προπόνηση.

Η Ίγκα Σβιόντεκ καθάρισε σε 64 λεπτά τον αγώνα με την Εκατερίνα Αλεξαντρόβα με 6-3, 6-1 για την πρόκριση στα προημιτελικά του US Open και πριν από την πρώτη της on court δήλωσή της, έστελνε μήνυμα στο κίνητό της.

Όταν ρωτήθηκε, απάντησε με αφοπλιστική ειλικρίνεια: «Ήταν ο τεχνικός μου, απλά τον ρώτησα αν μπορεί να κλείσει γήπεδο για 10 λεπτά προπόνησης, αν είναι δυνατόν.

Η Σβιόντεκ σε συνοπτικές διαδικασίες καθάρισε τον αγώνα με την Αλεξαντρόβα, για τον 3ο προημιτελικό της σε προημιτελικό του US Open, εκεί όπου έγινε πρωταθλήτρια το 2022.

Παράλληλα, σε ηλικία 24 ετών έγινε η νεότερη παίκτρια που προκρίνεται στα προημιτελικά και στα τέσσερα Grand Slam σε μια χρονιά, κάτι που τελευταία είχε πετύχει η Μαρία Σαράποβα σε ηλικία 18 ετών. Η αντίπαλός της στα προημιτελικά θα αναδειχθεί από τον αγώνα ανάμεσα στην Μπεατρίζ Χαντάντ Μάια και την Αμάντα Ανισίμοβα.

Η Οσάκα έκανε περίπατο απέναντι στη Γκοφ

Η Ναόμι Οσάκα μετέτρεψε σε παράσταση για ένα ρόλο το υποτιθέμενο ντέρμπι με την Κόκο Γκοφ. Η 27χρονη επικράτησε με 6-3, 6-2 για την πρόκριση στα προημιτελικά του US Open.

Η τελευταία φορά που η Οσάκα βρέθηκε σε οκτάδα Grand Slam ήταν τον Ιανουάριο του 2021 στο Australian Open, όταν έφθασε στην κατάκτηση του 4ου τίτλους της σε αυτά, τα δύο έχουν κατακτηθεί στο US Open το 2018 και το 2020. Στον δρόμο για τα ημιτελικά η Οσάκα θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια του αγώνα ανάμεσα στη Μάρτα Κόστιουκ και την Καρολίνα Μουχόβα.