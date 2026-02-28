Ο απολογισμός του Ρέτσου για το Champions League: «Δώσαμε το μέγιστο σε κάθε στιγμή»

Ο Παναγιώτης Ρέτσος έκανε ανάρτηση και μοιράστηκε τον δικό του απολογισμό για την πορεία του Ολυμπιακού στο Champions League.

Το ταξίδι του Ολυμπιακού στο Champions League ολοκληρώθηκε μετά τον αποκλεισμό από τη Λεβερκούζεν και ο Παναγιώτης Ρέτσος έκανε τον δικό του απολογισμό για την παρουσία της ομάδας.

Ο Έλληνας στόπερ αναφέρθηκε στις μάχες που έδωσε το κλαμπ, στις προκλήσεις αλλά και τις εμπειρίες που μάζεψε μέσα από την παρουσία της στη διοργάνωση.

Αναλυτικά:

«Η πορεία μας στο UEFA Champions League ολοκληρώνεται εδώ, αφήνοντας πίσω της μια ευρωπαϊκή διαδρομή με ουσία, εμπειρίες και περηφάνια. Αντιμετωπίσαμε μεγάλες προκλήσεις, σταθήκαμε απέναντι σε δυνατούς αντιπάλους και δώσαμε το μέγιστο σε κάθε στιγμή. Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα για την τεράστια προσπάθεια, και την αφοσίωση που έδειξε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο μας, που ήταν δίπλα μας σε κάθε βήμα αυτής της διαδρομής».