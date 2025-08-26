H Mαρία Σάκκαρη έπειτα από καιρό θύμισε το πολύ καλό αγωνιστικό της πρόσωπο και νικώντας την Τατιάνα Μαρία με 6-3, 6-2 πέρασε στον 2ο γύρο του US Open.

H Mαρία Σάκκαρη άρχισε με τον καλύτερο τρόπο την 11η παρουσία της στο US Open, παίζοντας με ενθουσιασμό νίκησε πανάξια την 38χρονη Γερμανίδα, Τατιάνα Μαρία με 6-3, 6-2 σε 85 λεπτά, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στον 2ο γύρο.

Εκεί θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια του αγώνα ανάμεσα στην Ελίνα Σβιτόλινα και την Άννα Μπόνταρ από την Ουγγαρία, που θα παίξουν λίγο αργότερα στο Grandstand.

Η 30χρονη Σάκκαρη αναζητούσε ένα καλό παιχνίδι και για ψυχολογικούς λόγους και το πέτυχε απέναντι στην Τατιάνα Μαρία, τελείωσε τον αγώνα με 37 winners και παρά τα 24 αβίαστα λάθη και τα έξι διπλά λάθη, δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στην Τατιάνα Μαρία.

Σημείωσε τη 15η νίκη της στο US Open και κατά σύμπτωση η αμέσως προηγούμενη ήταν με την ίδια αντίπαλο, το 2022.

Sakkari looks within to defeat Maria! pic.twitter.com/G7fzXcwLca — US Open Tennis (@usopen) August 25, 2025

Mε 22 winners το 1-0

Το παιχνίδι άνοιξε με δύο διαδοχικά break, με τη Σάκκαρη να απαντά στην πρώτη της ευκαιρία στην Τατιάνα Μαρία, για το 1-1. Η Σάκκαρη στο 3ο game χρειάστηκε να σώσει τρία break point και με τον 1ο άσο στον αγώνα να προηγηθεί με 2-1.

Με τρεις winners στη σειρά η Σάκκαρη έφθασε σε 2ο διαδοχικό break για το 3-1 και χωρίς να κινδυνεύσει στο δικό της service game, ξέφυγε με 4-1. Αμέσως μετά η Σάκκαρη δημιούργησε τριπλό break point (0-40), όμως δεν το εκμεταλλεύτηκε με την Τατιάνα Μαρία να κάνει το 4-2.

Παρά τα διπλά λάθη, δύο στο 7ο game, η Σάκκαρη πέτυχε το 5-2 και στο 9o game είχε την ευκαιρία να κατακτήσει το σετ, προηγήθηκε 40-30 κι έπειτα από το λάθος της Τατιάνα Μαρία έφθασε στο 6-3, έχοντας βγάλει 22 winners!

Sharp. Strong. Sakkari 💪@mariasakkari takes out Maria in straight sets for a spot in Round 2.#USOpen pic.twitter.com/YeaciZXbxh August 25, 2025

Κυρίαρχη και 2-0

Η Σάκκαρη είχε την ψυχραιμία να κλείσει το πρώτο της service game στο 2ο σετ, για το 1-1 και στο 3ο game έφθασε στο ζητούμενο, το break προσπερνώντας με 2-1. Συνεχίζοντας στους ίδιους ρυθμούς έκανε το 3-1 και κυριαρχώντας με νέο break ξέφυγε με 4-1.

Ακόμα και τη στιγμή που η Τατιάνα Μαρία με break μείωσε σε 4-2, η Σάκκαρη δεν έχασε τη συγκέντρωσή της, απάντησε με το δικό της break για το 5-2, για να ακολουθήσει το κερασάκι στην τούρτα, love game, 6-2 και πρόκριση.

