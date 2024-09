Σε έναν τελικό με συνεχείς εναλλαγές συναισθημάτων η Αρίνα Σαμπαλένκα νίκησε την Τζέσικα Πεγκούλα με 7-5, 7-5 και για πρώτη φορά στην καριέρα της κατακτά τον τίτλο στο US Open

H Aρίνα Σαμπαλένκα είναι πλέον πρωταθλήτρια και στο US Open, σε έναν τελικό με ανατροπές υπέταξε την αντίσταση την Τζέσικα Πεγκούλα με 7-5. 7-5 και έφθασε στην κατάκτηση του τίτλου.

Η Λευκορωσίδα πανηγυρίζει τον 3ο τίτλο της σε Grand Slam, μετά τις δύο σερί κατακτήσεις στο Australian Open το 2023 και τον φετινό Ιανουάριο.

Η Πεγκούλα, πρωτάρα σε τελικό Grand Slam, στο β' σετ φάνηκε να μην μπορεί να διαχειριστεί την πίεση, πετώντας την ευκαιρία να οδηγήσει τον αγώνα σε 3ο σετ.

