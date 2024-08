H Πάουλα Μπαντόσα μετά την πρόκριση στον 3ο γύρο του US Open φρόντισε κι έστειλε το δικό της μήνυμα στον Στέφανο Τσιτσιπά.

Η Πάουλα Μπαντόσα ζει το δικό της όνειρο στη Νέα Υόρκη, νικώντας την Τέιλορ Τάουνσεντ με 6-3, 7-5 εξασφάλισε την παρουσία της για πρώτη φορά στον 3ο γύρο του US Open.

Στις πρώτες δηλώσεις της στο κορτ η 26χρονη Ισπανίδα ρωτήθηκε και μίλησε για τον Στέφανο Τσιτσιπά, που αποκλείστηκε από τον 1ο γύρο στο απλό ανδρών.

Η Ισπανίδα αρχικά αναφέρθηκε στη συμμετοχή τους στο μεικτό διπλό, ενώ έστειλε μήνυμα στον σύντροφό της, λέγοντας: «Ελπίζω να παίξουμε μαζί αύριο στο διπλό, το περιμένουμε με ανυπομονησία. Είναι πολύ ωραίο να μοιραζόμαστε μαζί το γήπεδο, περνάμε χρόνο εκτός γηπέδου, αλλά και στο γήπεδο, είναι πραγματικά ξεχωριστό σε ένα slam, είναι σαν ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Περνάει δύσκολες στιγμές. Αλλά είναι πρωταθλητής και θα είναι πάντα πρωταθλητής».

"He's a champion and he will always be a champion"@paulabadosa with a heartfelt message to mixed doubles and life partner @steftsitsipas ❤️ pic.twitter.com/ROlXxrNPxt