Η Πάουλα Μπαντόσα έχασε μόλις τρία games από τη Βικτόρια Γκόλουμπιτς για την πρόκριση στον 2ο γύρο του US Open, φθάνοντας στις 11 νίκες στα 13 τελευταία της παιχνίδια.

Η Πάουλα Μπαντόσα έχει βρει για τα καλά τον προ διετίας καλό αγωνιστικό της πρόσωπο, συνδυάζοντας την επιστροφή της στο US Open, με μια άνετη πρόκριση στον 2ο γύρο.

Η 26χρονη Ισπανίδα, επικράτησε επί της Ελβετίδας, Βικτόρια Γκόλουμπιτς με 6-0, 6-3 και πέρασε στον 2ο γύρο, όπου θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια της αναμέτρησης ανάμεσα στην Ιταλίδα, Μαρτίνα Τρεβιζάν και της Αμερικανίδας, Τέιλορ Τάουνσεντ.

Η Μπαντόσα σημείωσε την 11η νίκη της στα τελευταία 13 παιχνίδια και κάπως έτσι «σκαρφάλωσε» στο Νο.24 της παγκόσμιας κατάταξης, με το ρεκόρ καριέρας να παραμένει το Νο.2 τον Απρίλιο του 2022.

Την προσπάθεια να υπερασπιστεί τον τίτλο της άρχισε με εντυπωσιακό τρόπο και η Κόκο Γκοφ. Η 20χρονη Αμερικανίδα, νίκησε τη Γαλλίδα, Βαρβάρα Γκρατσέβα με 6-2, 6-0 σε 66 λεπτά και συνεχίζει στον 2ο γύρο, όπου θα αντιμετωπίσει την 37χρονη Γερμανίδα, Τατιάνα Μαρία.

