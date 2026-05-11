Κιτρινόμαυρη «τρέλα» στα αποδυτήρια της ΑΕΚ και αποθέωση σε Ηλιόπουλο: «Ωωω Σούπερ Μάριο»

Στιγμές κιτρινόμαυρης... τρέλας στα αποδυτήρια της ΑΕΚ μετά την κατάκτηση του τίτλου με τον Μάριο Ηλιόπουλο να αποθεώνεται από τους παίκτες πανηγυρίζοντας μαζί τους έξαλλα.

Με την ψυχή τους και με αυθόρμητους πανηγυρισμούς γιόρτασαν οι παίκτες της ΑΕΚ την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος, με τους κιτρινόμαυρους να το χαίρονται με την ψυχή τους στη Νέα Φιλαδέλφεια μετά τη νίκη επί του Παναθηναϊκού.

Πριν οι παίκτες της ΑΕΚ και ο Μάρκο Νίκολιτς βγουν στον αγωνιστικό χώρο για τον γύρο του θριάμβου μαζί με τους οπαδούς τους, τα «έσπασαν» στα αποδυτήρια τραγουδώντας μεταξύ άλλων τον ύμνο της ΑΕΚ και το Forza ΑΕΚάρα.

Όλοι έκαναν σαν μικρά παιδιά σε στιγμές κιτρινόμαυρης... τρέλας, με τον Λάζαρο Ρότα να κάνει push-ups και να ετοιμάζεται να σηκώσει την ερχόμενη Κυριακή την κούπα στη φιέστα του τίτλου.

Ξεχωριστή στιγμή όμως ήταν όταν εμφανίστηκε ο Μάριος Ηλιόπουλος, με τον ιδιοκτήτη της ΑΕΚ να πανηγυρίζει κι αυτός έξαλλα μαζί με τους παίκτες υψώνοντας τις γροθιές του, με τους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ να τον αποθεώνουν με «ωωω Σούπερ Μάριο».