Καθησυχαστικός αναφορικά με τον τραυματισμό του στην προπόνηση και τη συμμετοχή του στο US Open ήταν ο Κάρλος Αλκαράθ στη συνέντευξη Τύπου.

Ένα απρόοπτο είχε η τελευταία προπόνηση του Κάρλος Αλκαράθ στο US Open, με τον Ισπανό τενίστα να γυρνάει τον αστράγαλό του και να σταματάει άμεσα το session του μαζί με τον Φρανσίσκο Τσερούντολο.

Carlos Alcaraz hurt his ankle in practice against Cerundolo.



He immediately stopped playing and spoke with his team before leaving the court.



Really bad luck ahead of the US Open.



Hope everything is alright. ❤️‍🩹



pic.twitter.com/BgHMEF3p4H