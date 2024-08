Ένα ατυχές συμβάν έλαβε χώρα στον τελικό του Winston-Salem ανάμεσα σε Λορέντζο Σονέγκο και Άλεξ Μίκελσεν με τον δεύτερο να χτυπάει άθελά του με το μπαλάκι έναν θεατή.

Το δεύτερο break στο πρώτο σετ του τελικού ανάμεσα στον Λορέντζο Σονέγκο και τον Άλεξ Μίκελσεν ήταν αρκετό για να προκαλέσει τα νεύρα του τελευταίου, ο οποίος πέταξε ένα μπαλάκι στην κερκίδα χτυπώντας θεατή.

Πιο συγκεκριμένα, ο Μίκελσεν σέρβιρε στο τέταρτο game του πρώτου σετ, όντας πίσω στο σκορ με 3-0. Έψαχνε να βρει τον τρόπο να μειώσει, γεγονός το οποίο δεν έγινε καθώς με προσωπικό του λάθος ο Σονέγκο έκανε το break για το 4-0.

Το γεγονός αυτό εξαγρίωσε τον Αμερικανό, ο οποίος έβγαλε ένα μπαλάκι από την τσέπη και το πέταξε προς την κερκίδα, με συνέπεια να χτυπήσει έναν θεατή. Η αναμέτρηση σταμάτησε για λίγο, με την διαιτητή να κατευθύνεται προς τις κερκίδες για να δει αν είναι καλά ο θεατής.

Στη συνέχεια, η διαιτητής του αγώνα έκανε παρατηρήσεις στον Μίκελσεν, ο οποίος από τη στιγμή που αντιλήφθηκε τι έκανε έδειχνε μετανιωμένος. Μάλιστα, μετά τις παρατηρήσεις που δέχθηκε έγνεψε προς το σημείο του θεατή, ζητώντας συγγνώμη.

Δείτε το βίντεο:

That was very close 😬#WSOpen pic.twitter.com/7eg6jDjG8K