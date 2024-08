Στο ταμπλό της κατόχου του US Open, Κόκο Γκοφ βρίσκεται η Μαρία Σάκκαρη που θα εκκινήσει με την Γιαφάν Γουάνγκ την πορεία της στο φετινό τουρνουά.

Η Μαρία Σάκκαρη θα κάνει πρεμιέρα στο φετινό US Open έχοντας να αντιμετωπίσει την Κινέζα, Γιαφάν Γουάνγκ. Ούσα στο τέταρτο της κατόχου του τίτλου, Κόκο Γκοφ, η Ελληνίδα τενίστρια και Νο9 του ταμπλό, θα ξεκινήσει τον δρόμο της απέναντι στην Κινέζα (Νο78).

Και αν καταφέρει να προκριθεί, τότε πολύ πιθανό να βρει μία ακόμα Κινέζα στον 2ο γύρο. Συγκεκριμένα τη Ζινγιού Γουάνγκ, που θα κοντραριστεί με την Νταϊάν Παρί.

