Τον Θανάση Κοκκινάκη θα συναντήσει ο Στεφανός Τσιτσιπάς, στον 1ο γύρο του φετινού US Open που ξεκινά τη Δευτέρα (26/8).

Το US Open είναι προ των πυλών, με την κλήρωση να γίνεται γνωστή και τον Στέφανο Τσιτσιπά να ξεκινάει τις υποχρεώσεις του απέναντι στον Θανάση Κοκκινάκη.

Ο Αυστραλός βρίσκεται στο Νο84 της παγκόσμιας κατάταξης, έχοντας ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ στην καριέρα του από τους τραυματισμούς, αλλά το σερβίς του είναι πάντοτε υπολογίσιμο και στα Grand Slam μπορεί να κάνει... ζημιές.

