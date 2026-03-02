Ο Βασίλης Τολιόπουλος έκλεισε το πρώτο ημίχρονο στο Moraca Sports Centre σημειώνοντας 19 πόντους με 5/6 τρίποντα απέναντι στο Μαυροβούνιο.

Η Εθνική Ανδρών ταξίδεψε στην Ποντγκόριτσα με στόχο την επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα απέναντι στο Μαυροβούνιο, έχοντας ως πρωταγωνιστή τον Βασίλη Τολιόπουλο.

Ο διεθνής γκαρντ του Παναθηναϊκού ηγήθηκε επιθετικά της ελληνικής ομάδας στο πρώτο ημίχρονο, σημειώνοντας 19 πόντους με 2/3 δίποντα, 5/6 τρίποντα, 5 ασίστ και 3 ριμπάουντ, μένοντας στο παρκέ για 14:25 και συγκεντρώνοντας 25 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης, δίχως να κάνει λάθος.

Ο Τολιόπουλος ήταν εκείνος που αστόχησε στην τελευταία επίθεση της Εθνικής στη SUNEL Arena, χάνοντας έτσι την ευκαιρία να στείλει το ματς με το Μαυροβούνιο στην παράταση. Παρ' όλα αυτά, μπήκε με το πόδι στο γκάζι στο Moraca Sports Centre!

Παρεμπιπτόντως, η Εθνική σημείωσε 9/19 τρίποντα στο πρώτο ημίχρονο, σε σχέση με τα 6/34 που είχε την περασμένη Παρασκευή στα Λιόσια.