O Νόβακ Τζόκοβιτς συνεχίζεται υπέταξε τον Ντανίλ Μεντβέντεφ με 6-3, 7-6(5), 6-3 έγινε πρωταθλητής για 4η φορά στο US Open και γιορτάζει τον 24ο τίτλο του σε Grand Slam.

H κυριαρχία για τον Νόβακ Τζόκοβιτς συνεχίζεται, νικώντας τον Ντανίλ Μεντβέντεφ με 6-3, 7-6(5), 6-3 έφθασε στους τέσσερις τίτλους στο US Open, για τον 24ο τίτλο του σε Grand Slam!

Ο 36χρονος Σέρβος στον 10ο τελικό του στο US Open, γίνεται και πάλι πρωταθλητής μετά το 2011, το 2015 και το 2018 και στην 36η παρουσία του σε τελικό Grand Slam, φθάνει τον 24ο τίτλο του.

24 and counting for Novak Djokovic! pic.twitter.com/JHBdaR98Qs — US Open Tennis (@usopen) September 10, 2023

Παράλληλα, ο Τζόκοβιτς πήρε και μια άτυπη ρεβάνς από τον Μεντβέντεφ, για την προ διετίας ήττα του στη Νέα Υόρκη. Με τη νίκη του έφθασε στα 96 τρόπαια σε 136 τελικούς, στην καριέρα του και για 4η φορά μετά το 2011, το 2015 και το 2021 κατακτά τα τρία από τα τέσσερα majors μέσα σε μια χρονιά!

Ο τελικός κατά πολύ κρίθηκε στο 2ο σετ, που είχε διάρκεια μιας ώρας και 44 λεπτών, με τον Μεντβέντεφ να σπαταλά set point για το 1-1 και τον Τζόκοβιτς να το κατακτά στο tie break.

Το γρήγορο break έφερε το 1-0 για τον Τζόκοβιτς

Ο Τζόκοβιτς με δύο διαδοχικούς άσους κατέκτησε το εναρκτήριο game του τελικού (1-0). Με αβίαστο λάθος και διπλό λάθος και winner από τον Τζόκοβιτς, ο Μεντβέντεφ βρέθηκε στο 0-40 και ο Σέρβος με την πρώτη ευκαιρία έφθασε στο break για το 2-0.

Ο Μεντβέντεφ προσπάθησε να απαντήσει, με δυο winners προηγήθηκε 0-30, όμως ο Τζόκοβιτς με τέσσερις σερί πόντους και ξανά με άσο έκλεισε το game για το 3-0 σε 12 λεπτά και με 12-4 στους πόντους.

Ο Μεντβέντεφ που άρχισε με ποσοστό 33% στο 1ο σερβίς (3/9), μπόρεσε να μειώσει σε 3-1.



Μάχη έγιξε στο επόμενο game, σε ράλι 36 χτυπημάτων που κατέληξε σε λάθος από τον Τζόκοβιτς, έγινε το 15-30, ο Σέρβος απάντησε με δύο winners με forehand volley, με νέο winner πήρε το αβαντάζ, κατακτώντας τελικά το game, για το 4-1.



Ο Μεντβέντεφ βγάζοντας τους δύο πρώτους άσους, μπόρεσε να μειώσει σε 4-2, όμως δεν μπορούσε να απειλήσει στο σερβίς τού Τζόκοβιτς, που με τον 11ο winner έκανε το 5-2. Στο 8o game o Τζόκοβιτς έφθασε σε δύο set points (30-40, αβαντάζ), όμως ο Μεντβέντεφ είχε τις λύσεις, μειώνοντας σε 5-3. Ο Τζόκοβιτς σέρβιρε για το σετ, προηγήθηκε 40-15 και μετά το λάθος από τον Μεντβέντεφ, το κατέκτησε με 6-3 σε 48 λεπτά.

Opening set to Djokovic!



He takes it 6-3 over Medvedev. pic.twitter.com/dXX1XeRQTx — US Open Tennis (@usopen) September 10, 2023

Εσωσε set point και στο tie break το 2-0 ο Τζόκοβιτς

O Μεντβέντεφ τα έκανε όλα στο 1ο game του 2ου σετ, είχε τέσσερις winners, αλλά και δύο διπλά λάθη, παρόλα αυτά μπόρεσε να προηγηθεί 1-0. Ο Τζόκοβιτς είδε τον αντίπαλό του να έχει τέσσερα άστοχα χτυπήματα με το μπάκχαντ και με love game να ισοφαρίζει σε 1-1.

Τα συνεχιζόμενα λάθη του με το μπάκχαντ (επτά) ο Μεντβέντεφ τα εξισορρόπησε με την άνοδο στους winners (πέντε), κάνοντας το 2-1. Ο Τζόκοβιτς με το 2ο διαδοxικό love game, ισοφάρισε σε 2-2 και ο Μεντβέντεφ με δύο διαδοχικούς άσους πήρε νέο προβάδισμα (3-2).



O Σέρβος με δυο winners και άσο, πέτυχε νέο love game για το 3-3. Tο μπάκχαντ πρόδωσε ξανά τον Μεντβέντεφ, δίνοντας break point στον Τζόκοβιτς (30-40), όμως ο Ρώσος αποφασιστικά ανέβηκε στο φιλέ και το έσβησε. Τελικά σε game 14 πόντων ο Μεντβέντεφ το έκλεισε με άσο για το 4-3.

A 31-shot rally to Medvedev and Djokovic goes timber. pic.twitter.com/OCVq2m4Rj7 September 10, 2023

Ακολούθησε ένα μαραθώνιο game 13 λεπτών, ο Τζόκοβιτς υπέπεσε σε δύο διπλά λάθη, με τον Μεντβέντεφ να βρίσκει το 1ο break point στον τελικό, αλλά τον Τζόκοβιτς με δυο winners και λάθος από τον Ρώσο, έκανε το 4-4.

A textbook half-volley dropshot from Djokovic! pic.twitter.com/FWdx1za8mv — US Open Tennis (@usopen) September 10, 2023

Ο Μεντβέντεφ με το πρώτο δικό του love game στον τελικό έκανε το 5-4, βάζοντας σε πίεση τον Σέρβο, αλλά ο Τζόκοβιτς βγάζοντας τέσσερις winners, ισοφάρισε εκ νέου 5-5. Σε ένα ακόμα υπέροχο game, που έβγαλε έναν απίθανο πόντο, ο Τζόκοβιτς έφθασε στο 40-40, όμως ο Μεντβέντεφ έφθασε στο 6-5.

Wow. Wow. Wow.



What a point from Medvedev and Djokovic. pic.twitter.com/ACead1jHzF — US Open Tennis (@usopen) September 10, 2023

Η μάχη συνεχίστηκε με τον Μεντβέντεφ να φθάνει σε set point (30-40), τον Τζόκοβιτς να απαντά και στο 3ο δικό του αβαντάζ να κάνει το 6-6 για το tie break.

Ο Μεντβέντεφ προηγήθηκε 2-0 και 3-1, ο Τζόκοβιτς προσπέρασε 4-3 και έφθασε στο 6-5 για το δικό του set point. O Mεντβέντεφ πέταξε την μπάλα στο φιλέ, με τον Τζόκοβιτς να κατακτά και το 2ο σετ με 7-6(5), που είχε διάρκεια μιας ώρας και 45 λεπτών.

What a set!



One hour and 45 minutes later, Djokovic has a 2-set lead. pic.twitter.com/tTiPFhRihW — US Open Tennis (@usopen) September 10, 2023

Με δύο σερί break σήκωσε τo 24o Grand Slam

Ο Τζόκοβιτς με ευκολία έκανε το 1-0 στο 3ο σετ και τον Μεντβέντεφ να απαντά με love game (1-1). Με δύο συνεχόμενα λάθη από τον Μεντβέντεφ, ο Τζόκβιτς έκλεισε το game για το 2-1.

O Μεντβέντεφ φάνηκε να έχει χάσει τη συγκέντρωσή του και μετά το 15-15 με τρία σερί λάθη έδωσε την ευκαιρία στον Τζόκοβιτς με το 2ο break στον τελικό να προηγηθεί με 3-1.

Όμως δεν το εξαργύρωσε, με διπλό λάθος ο Μεντβέντεφ προηγήθηκε 15-40 και με το πρώτο δικό του break απέκτησε ξανά ελπίδα (2-3). Ομως και ο Ρώσος το πέταξε από το 30-0, δέχθηκε νέο break, με τον Σέρβο να κάνει το 4-2 και με love game για το 5-2 και να βρίσκεται ένα game από τον τίτλο.

Novak delivers with the backhand!



He earns the break back in the third set. pic.twitter.com/Y25LIfohr3 September 10, 2023

Ο Μεντβέντεφ βρέθηκε στο 0-30, όμως ήταν αυτός που έκλεισε με άσο το game, για το 5-3. Ο Τζόκοβιτς σέρβιρε για τον τίτλο, πήγε στο 40-30 και τελείωσε το σετ με 6-3 και μαζί τον τελικό έπειτα από τρεις ώρες και 16 λεπτά.