O Nόβακ Τζόκοβιτς επέβαλε τον δικό του νόμο απέναντι στον 20χρονο Μπεν Σέλτον, επικράτησε με 3-0 σετ και έπειτα από δύο χρόνια επιστρέφει στον τελικό του US Open, τον 36o της καριέρας του σε Grand Slam.

O Νόβακ Τζόκοβιτς δυσκολεύτηκε μόνο στο 3ο σετ απέναντι στον 20χρονο Αμερικανό Μπεν Σέλτον, νίκησε με 6-3, 6-2, 7-6(4) και προκρίθηκε στον τελικό του US Open, όπου την Κυριακή (10/9) θα αντιμετωπίσει έναν εκ των Κάρλος Αλκαράθ ή Ντανίλ Μεντβέντεφ.



Για τον 36χρονο Σέρβο είναι ο 10ος τελικός του στο US Open, ήταν φιναλίστ έξι φορές (2007, 2010, 2012, 2013, 2016, 2021) και πρωταθλητής τρεις, το 2011, το 2015 και το 2018. Παράλληλα, θα παίξει τον 36ο τελικό του σε Grand Slam, στον δρόμο για το 24ο τίτλο του σε αυτά.

Ο Τζόκοβιτς πετυχαίνοντας break στο 6ο game, προηγήθηκε 4-2, βάζοντας τις βάσεις κατάκτησης του 1ου σετ. Ο Σέλτον στο 8ο game «έσβησε» τρία set points, μειώνοντας σε 5-3, αμέσως μετά ο Αμερικανός έχασε break point στο 30-40 και ο Τζόκοβιτς με τρία σερί λάθη του αντιπάλου του έφθασε στο 6-3 σε 34 λεπτά.

Novak is fired up!



He takes the first set 6-3 over Ben Shelton. pic.twitter.com/KuUwEvm6qd September 8, 2023

Με το 2ο break στον αγώνα ο Τζόκοβιτς προσπέρασε με 3-2 στο 2ο σετ και από εκεί και μετά κυριάρχησε. Ο Σέλτον προσπάθησε να κρατηθεί στο σετ, όμως στο 7ο game των 14 πόντων, δεν εκμεταλλεύτηκε τα δύο αβαντάζ και το πλήρωσε, νέο break από τον Σέρβο για το 5-2, που σερβίροντας έφθασε στο 40-30 και με το άστοχο μπάκχαντ από τον Σέλτον, έκανε το 6-2 σε 44 λεπτά.

And just like that, Novak Djokovic has a two-set lead.



He takes the second 6-2. pic.twitter.com/E8zO8pcY6d — US Open Tennis (@usopen) September 8, 2023

O Σέλτον προηγήθηκε 40-15, όμως με τρία σερί λάθη έφερε τον Τζόκοβιτς σε νέο break point, που ήρθε με winner, στο εναρκτήριο game του 3ου σετ, με τον Σέρβο να διατηρεί με άνεση το σερβίς του για το 2-0.

Με τον 17ο winner στον αγώνα ο Σέλτον έκλεισε το 3ο game για το 2-1, προσπάθησε να φανεί απειλητικός στο επόμενο game (40-40), όμως και πάλι δύο άστοχα μπάκχαντ έφεραν το 3-1 για τον Τζόκοβιτς.

Ο Σέρβος βρήκε break point (30-40), αλλά ο Σέλτον με άσο, winner και λάθος του Τζόκοβιτς μείωσε σε 3-2 και με τον 5ο άσο στον αγώνα έκλεισε το δικό του σερβίς για το 4-2.

Ο Σέλτον επέμενε, μείωσε στο 4-3, μετά με σμας και λάθος από τον Τζόκοβιτς, βρέθηκε σε break point (30-40) και το πέτυχε για να ισοφαρίσει σε 4-4 και να ξεσηκώσει το κοινό.

Ben Shelton gets the break in the third set and we're back on serve! pic.twitter.com/8owTGZmVAL — US Open Tennis (@usopen) September 8, 2023

Ο Σέλτον έχοντας πάρει ψυχολογία, με δύο winners προηγήθηκε 30-0, με τον 5ο δικό του άσο έφθασε στο 40-30 και με τον Τζόκοβιτς να πετά το μπαλάκι στο φιλέ, πήρε το 3ο σερί game, προσπερνώντας με 5-4. Ο Αμερικανός βρέθηκε, μάλιστα, σε set point (30-40), που δεν εκμεταλλεύτηκε και ο Τζόκοβιτς μετά το δεύτερο αβαντάζ ισοφάρισε σε 5-5.

Mε λάθη από τον Σέλτον, ο Τζόκοβιτς βρέθηκε με δύο διαδοχικά break points (15-40) και με τον 25ο winner, πέτυχε το 5ο break, επαναφέροντας την τάξη (6-5).

Ο Σέρβος είχε το σερβίς για την πρόκριση, με διπλό λάθος και χαμένο διαγώνιο φόρχαντ έγινε το 15-40, με τον Σέλτον να έχει τις δικές του ευκαιρίες για break.

O Τζόκοβιτς τις «έσβησε» στο άψε σβήσε και με το λάθος από τον Σέλτον βρήκε match point. H επιλογή του με το φόρχαντ στην ευθεία δεν ήταν η καλύτερη και ισοπαλία.

Με χαμένο μπάκχαντα από τον Τζόκοβιτς ο Σέλτον βρήκε 3ο και φαρμακερό break poit και το 11ο αβίαστο λάθος από τον Σέρβο στο σετ έφερε το 6-6 και το tie break.

O Τζόκοβιτς άρχισε με μίνι break, έφθασε στο 3-0 και παίρνοντας ξανά σειρά για να σερβίρει είχε το υπέρ του 4-1. Με winner έκανε το 5-1 και παρά το λάθος του (5-2) είχε αποκτήσει το προβάδισμα. Σε ράλι 21 χτυπημάτων ο Σέλτον μείωσε σε 5-3 και πλησίασε στο 5-4.

Όμως ο Τζόκοβιτς έφθασε στο 6-4 και σε δεύτερο match point και με τον Σέλτον να αδυνατεί να περάσει την μπάλα, ο Σέρβος σφράγισε το σετ με 7-6(4) και την πρόκριση στον τελικό.