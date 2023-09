Ο Μεντβέντεφ νίκησε τον Ρούμπλεφ με 3-0 και περιμένει τον Αλκαράθ ή τον Ζβέρεφ στα ημιτελικά του US Open.

H ρωσική αναμέτρηση στα προημιτελικά του US Open βρήκε τον Ντανίλ Μεντβέντεφ να επικρατεί του Αντρέι Ρούμπλεφ με 6-4, 6-3, 6-4 και να περνά πανηγυρικά στα ημιτελικά.

O Μεντβέντεφ φιναλίστ το 2019, ημιφαναλίστ το 2020 και πρωταθλητής το 2021 στο US Open, στα ημιτελικά θα τεθεί αντιμέτωπος με τον νικητή της συνάντησης ανάμεσα στους Αλκαράθ και Ζβέρεφ, που θα αρχίσει μετά τις 03:30 το πρωί της Πέμπτης (7/9) για την Ελλάδα.

Ο Ρούμπλεφ έφθασε στο 0-9 σε προημιτελικούς στα Grand Slam και στο 0-4 στο US Open. Αν και στα τρία σετ πήρε προβάδισμα, ο Μεντβέντεφ είχε τις απαντήσεις για την ανατροπή.

