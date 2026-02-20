Ο Χρήστος Ζαφείρης ήρθε στον ΠΑΟΚ για να γίνει κομμάτι μιας ομάδας που απαιτεί ένταση και προσωπικότητα. Και αυτό ακριβώς αρχίζει να φαίνεται στο πρώτο «ταμείο» του.

Ο Χρήστος Ζαφείρης δεν μπήκε ποτέ σε γήπεδο για να γίνει πρωταγωνιστής. Τουλάχιστον όχι με τον τρόπο που το αντιλαμβάνεται ο κόσμος.

Ο 22χρονος μέσος ήρθε στη Θεσσαλονίκη κουβαλώντας την ταμπέλα της ακριβότερης μεταγραφής στην ιστορία του ΠΑΟΚ και του ελληνικού ποδοσφαίρου, αλλά στο γήπεδο κινείται σαν παίκτης που προσπαθεί απλώς να κερδίσει τη θέση του από την αρχή. Χωρίς θόρυβο. Χωρίς υπερβολές.

Η ποδοσφαιρική του ταυτότητα Ελληνα διεθνή μέσου χτίστηκε πάνω στη δουλειά, στη συνέπεια και σε μια σχεδόν πεισματική διάθεση να καλύπτει ό,τι αφήνουν οι άλλοι πίσω τους. Γι’ αυτό και η πρώτη του εικόνα στον ΠΑΟΚ δεν ήταν εντυπωσιακή με την κλασική έννοια. Ήταν κάτι πιο δύσκολο να αναγνωριστεί: σταθερότητα.

Ο Ζαφείρης ήρθε μέσα στη σεζόν, σε νέο περιβάλλον, σε διαφορετική αγωνιστική φιλοσοφία και σε μια θέση που σπάνια χαρίζει «λεζάντα». Ο ρόλος του είναι να ισορροπεί, να καλύπτει χώρους, να τρέχει, να διορθώνει. Και το κάνει ήδη.

Μια επένδυση με μέλλον

Η μεταγραφή του δεν έγινε για τρεις μήνες. Ούτε για άμεσο εντυπωσιασμό. Ήταν μια επένδυση ποδοσφαιρικής προοπτικής, με την οικογένεια Σαββίδη να επιλέγει να στηρίξει έμπρακτα το αγωνιστικό πλάνο, βάζοντας τον ΠΑΟΚ σε μια νέα οικονομική και αγωνιστική κλίμακα.

Γι’ αυτό και το πρώτο «ταμείο» δεν αφορά αριθμούς γκολ ή highlights. Αφορά κάτι πιο ουσιαστικό: έναν 22χρονο διεθνή που ήδη δείχνει γιατί θεωρείται «διαμάντι», έναν προπονητή που δηλώνει δημόσια τον ενθουσιασμό του και έναν σύλλογο που επένδυσε στο μέλλον χωρίς φόβο.

Και ίσως η καλύτερη συμβουλή προς τους… βιαστικούς είναι απλή: Μη βιάζεστε να εκτεθείτε.

Σε 9 συμμετοχές και 560 λεπτά συμμετοχής, οι μετρήσεις δείχνουν έναν ποδοσφαιριστή που αγγίζει τα 12 χιλιόμετρα ανά παιχνίδι. Είναι παντού. Καλύπτει κενά, δίνει ανάσες στους συμπαίκτες του, προσφέρει ένταση σε ένα κομμάτι του παιχνιδιού που συχνά περνά απαρατήρητο από το κοινό αλλά όχι από τα αποδυτήρια.

Γι’ αυτό και οι πρώτοι που αντιλαμβάνονται την αξία του είναι εκείνοι που παίζουν δίπλα του. Κυρίως όμως, είναι ο άνθρωπος που τον ζήτησε.

Ο Λουτσέσκου για Ζαφείρη

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου σπάνια υπερβάλλει δημόσια. Στην περίπτωση του Ζαφείρη, όμως, δεν κρύβει τη θετική του άποψη.

Ζήτησε εξαρχής υπομονή από τον κόσμο, ξεκαθαρίζοντας: «Χρειάζεται υπομονή. Δεν θα έρθει ένα θαύμα από τον ουρανό. Είναι ένας εξαιρετικός παίκτης, με τρομερή ποιότητα, θα βελτιωθεί».

Για τον Ρουμάνο τεχνικό, ο 22χρονος μέσος αποτελεί κομμάτι της αγωνιστικής εξέλιξης της ομάδας. Μάλιστα, λίγες ημέρες αργότερα επανήλθε — κάτι που δεν συνηθίζει — για να εξηγήσει ακόμη πιο καθαρά τι βλέπει στον Ζαφείρη:

«Είναι αλήθεια ότι ο Ζαφείρης δίνει μία “ελαστικότητα”. Είναι σημαντικό να έχουμε τα διαφορετικά στοιχεία των ποδοσφαιριστών για να διαλέγουμε ανάλογα τις απαιτήσεις του αγώνα. Τον... αγαπώ σαν παίκτη και τη θέληση-διάθεση που έχει να εξελιχθεί. Έχει μία ποιότητα που μας βοηθάει. Θα εξελιχθεί στο μέλλον. Έχει την ταπεινότητα να αντιμετωπίσει πράγματα».

Και μετά το παιχνίδι με την ΑΕΚ, ήρθε ίσως η πιο χαρακτηριστική τοποθέτηση, αυτή που δείχνει και το πού βλέπει να οδηγείται η ιστορία:

«Είμαι εντυπωσιασμένος από τη θέληση του Ζαφείρη να μάθει να εξελιχθεί, να φτάσει εκεί που θέλει. Να γίνει κορυφαίος. Θα είναι καλύτερη εικόνα το καλοκαίρι».

Όσοι γνωρίζουν τον τρόπο δουλειάς του Λουτσέσκου, αναγνωρίζουν ήδη το μοτίβο. Ο Ιανουάριος δεν είναι ποτέ εύκολος μήνας προσαρμογής για τους παίκτες του. Ινγκασον, Μίσιτς, Σφιντέρσκι, Σέρτζιο Ολιβέιρα και άλλοι, χρειάστηκαν χρόνο για να «μάθουν» τις απαιτήσεις του. Στην αρχή δυσκολεύτηκαν. Στη συνέχεια μεταμορφώθηκαν.

Ο Ζαφείρης βρίσκεται ακριβώς σε αυτό το στάδιο. Η καλοκαιρινή προετοιμασία, το πλήρες tactical πλαίσιο και η καθημερινή δουλειά με τον ίδιο προπονητή αναμένεται να αλλάξουν επίπεδο την εικόνα του — κάτι που μέσα στον ΠΑΟΚ θεωρούν σχεδόν βέβαιο.