Ο τρομερός Μπεν Σέλτον επικράτησε του Φράνσις Τιάφο και εξασφάλισε τη θέση του στον ημιτελικό του US Open απέναντι στον Νόβακ Τζόκοβιτς, ζώντας το δικό του όνειρο!

Στα ημιτελικά του US Open ο Μπεν Σέλτον. Ο 20χρονος Αμερικανός, ξεδίπλωσε όλο του το ταλέντο και πήρε μια απίστευτη πρόκριση για τα ημιτελικά μέσα στην πατρίδα του. Εκεί τον περιμένει ο Νόβακ Τζόκοβιτς, ο οποίος δεν θα έχει... καλές διαθέσεις καθώς στοχεύει στο 24ο Grand Slam της μυθικής του καριέρας.

Ο Σέλτον επικράτησε του Τιάφο με 6-2, 3-6, 7-6 (7), 6-2, έχοντας ένα λάθος λιγότερο (33 έναντι 34).

Με την παρουσία του στο US Open - ό,τι κι αν γίνει από 'δω και πέρα, ο Σέλτον θα βρεθεί στο Top-20 της παγκόσμιας κατάταξης, ανεβαίνοντας τουλάχιστον 16 θέσεις.

Εντυπωσιακός πόντος του Σέλτον στο τρίτο σετ:

The semifinals are calling, Ben Shelton! pic.twitter.com/1jI9JimZcU

Ben Shelton seems fairly familiar with his next opponent 😅 pic.twitter.com/kJQX0jLica