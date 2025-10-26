Με «χρυσό» σκόρερ τον αρχηγό της, Μάριο Βρουσάι, η... γαλανόλευκη Ρίο Άβε του Σωτήρη Συλαϊδόπουλου «λύγισε» την Εστρέλα Αμαδόρα (2-1) με ανατροπή και πήρε το δεύτερο διαδοχικό της τρίποντο.

Το έκανε η Ρίο Άβε! Το ελληνικό... τάγμα της τη βοήθησε να φτάσει σε back to back τρίποντα στην Primeira Liga. Με τους Βρουσάι (που πέτυχε και το «χρυσό» γκολ), Ντόι και Αθανασίου να ξεκινούν βασικοί τους Λιάβα (46') και Παπακανέλλο (67') να έρχονται από τον πάγκο, η ομάδα του Σωτήρη Συλαϊδόπουλου γύρισε τούμπα το ματς στην έδρα της Εστρέλα Αμαδόρα και πήρε σπουδαία νίκη(2-1).

Έτσι, ανέβηκε στην 7η θέση της βαθμολογίας του πρωταθλήματος και συνεχίζει γεμάτη αυτοπεποίθηση. Η Ρίο Άβε έμεινε πίσω στο σκορ στο πρώτο μέρος αλλά ισοφάρισε με γκολ του Αντρέ Λουίζ και στο 72' ο Μάριος Βρουσάι είπε... ευχαριστώ στην ασίστ του Ντόι και με ωραία ενέργεια και διαγώνιο σουτ χάρισε τη νίκη στην ομάδα του.