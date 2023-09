Ο φοβερός Νόβακ Τζόκοβιτς στο «ρελαντί» νίκησε τον Τέιλορ Φριτζ με 3-0 σετ (6-1, 6-4, 6-4) και προκρίθηκε στα ημιτελικά του US Open, για 13η φορά στην καριέρα του.

Νόλε για ακόμα μια κούπα! Ο τρομερός Νόβακ Τζόκοβιτς έκανε... περίπατο κόντρα στον Τέιλορ Φριτζ, νίκησε με 3-0 σετ (6-1, 6-4, 6-4) στο «Arthur Ashe Stadium» και προκρίθηκε στην ημιτελική φάση του US Open για 13η φορά στην καριέρα του.

Ο Σέρβος πρωταθλητής θα αγωνιστεί στην επόμενη φάση και θα διεκδικήσει τον δέκατο τελικό και το τέταρτο τρόπαιο στη Νέα Υόρκη. Στα ημιτελικά θα αναμετρηθεί με τον νικητή της «μονομαχίας» ανάμεσα στον Φράνσις Τιαφό και τον Μπεν Σέλτον, οι οποίοι θα αγωνιστούν τα ξημερώματα της Τετάρτης (6/9, 3:30).

