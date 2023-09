H Kόρι Γκοφ διέλυσε με 6-0, 6-2 την Γιέλενα Οσταπένκο και πέρασε για πρώτη φορά στα ημιτελικά του US Open.

Η Γιέλενα Οσταπένκο φαίνεται πως έμεινε στον θρίαμβό της επί της Σβιόντεκ και δεν εμφανίστηκε ποτέ στο ματς με την Κόρι Γκοφ.

Η Αμερικανίδα την διέλυσε μέσα σε 67 λεπτά και πήρε το πρώτο εισιτήριο για τα ημιτελικά στη Νέα Υόρκη.

Εχασε μόλις δύο games σε όλο το ματς κι αυτά στο δεύτερο σετ (6-0, 6-2), στο 1-1 και το 3-2.

Coco Gauff is out here putting on a clinic! pic.twitter.com/WDtNEUbQ2O