Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ στο ματς του τουρνουά μέχρι στιγμής, απέκλεισε τον Γιάνικ Σίνερ με 3-2 σετ, με την αναμέτρηση να κρατά 4 ώρες και 41 λεπτά, για να ολοκληρωθεί μετά τις 2 τα ξημερώματα τοπική ώρα!

Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ επέστρεψε για τα καλά μετά τον περσινό του τραυματισμό στο Παρίσι.

Ο Γερμανός, στο σπουδαιότερο ματς μέχρι τώρα στο US Open, κέρδισε με 3-2 σετ τον Γιάνικ Σίνερ (6-4, 3-6, 6-2, 4-6, 6-3) έπειτα από μάχη 4 ωρών και 41 λεπτών!

Alexander Zverev and Jannik Sinner treated the #USOpen to a classic! pic.twitter.com/XJ5WBReKnJ September 5, 2023

Οι δύο αντίπαλοι εξουθενωμένοι προσπαθούσαν να κρατηθούν στο ματς το οποίο τελείωσε στις 2 τα ξημερώματα τοπική ώρα, με τον Σίνερ μετά το τρίτο σετ να έχει προβλήματα και με κράμπες.

Τα στατιστικά «προδίδουν» την μεγάλη μάχη που έδωσαν: 16-12 άσοι υπέρ του Ζβέρεφ, 56-50 winners και 46-67 αβίαστα λάθη, με το τελευταίο στοιχείο να είναι που ουσιαστικά «πλήρωσε» ο Ιταλός.

It's 1:11 a.m.



And the effort remains off the charts! pic.twitter.com/YlcTNzSce8 September 5, 2023

Η νίκη του Ζβέρεφ έχει θετικό αποτέλεσμα και για τον Τσιτσιπά, αφού ο αποκλεισμός του Σίνερ τον κρατά στο Νο5 και μένει να φανεί αν θα καταφέρουν να τον περάσουν οι Ρούμπλεφ (θα το κάνει αν κερδίσει τον Μεντβέντεφ στα προημιτελικά), Φριτζ (πρέπει να κερδίσει τον Τζόκοβιτς και μετά να φτάσει και τελικό) και ο Ζβέρεφ (αν κερδίσει τον τίτλο).

POINT OF THE MATCH SO FAR pic.twitter.com/J4vdh707P3 — US Open Tennis (@usopen) September 5, 2023

Ο Γερμανός στα προημιτελικά θα αντιμετωπίσει τον Κάρλος Αλκαράθ.

Σοβάρεψε και πέρασε ο Μεντβέντεφ

Κόντρα στον Αλεξ Ντε Μινόρ ο Ντανίλ Μεντβέντεφ εμφανίστηκε κακός στο πρώτο σετ, αλλά μετά είχε… κατηφόρα για τον Αυστραλό.

Ο Ρώσος έχασε με 6-2 το πρώτο σετ και πήρε με 6-4, 6-1, 6-2 τα επόμενα τρία, κλείνοντας έτσι ραντεβού με τον Ρούμπλεφ στα προημιτελικά.