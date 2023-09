H Καρολίν Βοζνιάκι αποφάσισε να σταματήσει τους αγώνες της για το 2023, θέλοντας να προετοιμαστεί για το Australian Open. Η παίκτρια από τη Δανία με τις τρεις νίκες στο US Open ανέβηκε κατά 381 θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη.

Το υπέροχο ταξίδι επιστροφής για την Καρολίν Βοζνιάκι στην ενεργό δράση ολοκληρώθηκε μετά την ήττα από την Κόκο Γκοφ με 2-1 σετ για τον 4ο γύρο του US Open.

Όπως, μάλιστα, αποκάλυψε η παίκτρια από τη Δανία, θα σταματήσει τους αγώνες της για το 2023, δίνοντας ραντεβού με τους φίλους του τένις για το Australian Open τον Ιανουάριο του 2024 στη Μελβούρνη.

Η 33χρονη επέστρεψε στην ενεργό δράση ύστερα από τρία και πλέον χρόνια απουσίας και ενώ έγινε μητέρα δύο παιδιών. Εμφανίστηκε στα τουρνουά του Μόντρεαλ και του Σινσινάτι, έχοντας μια νίκη σε τρία παιχνίδια, πριν παίξει στο US Open για πρώτη φορά μετά το 2019.

Caroline Wozniacki confirmed in the Danish part of her press conference that she will NOT play again in 2023.



Back in 2024. Australian Open is a big goal.



Via @NicolaiDvinge pic.twitter.com/jZJMTlTDj9