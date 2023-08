«I Wanna Dance With Somebody» τραγουδούσε ο Ντομινίκ Στρίκερ μετά το 5-2 στο 5ο σετ, στον νικηφόρο αγώνα του με τον Στέφανο Τσιτσιπά στο US Open.

Ο Ντομινίκ Στρίκερ βρισκόταν σε τρελά κέφια στο παιχνίδι του με τον Στέφανο Τσιτσιπά για τον 2ο γύρο του US Open.

Η εξέλιξη του αγώνα ήταν τέτοια που ο 21χρονος Ελβετός έπειτα από τέσσερις σχεδόν ώρες αγώνα τραγουδούσε στη διάρκεια διαλείμματος.

Συγκεκριμένα, στο 5ο σετ και μετά το 7ο game, με το σκορ στο 5-2 σε βάρος του Τσιτσιπά, ο τηλεοπτικός φακός έπιασε τον Στρίκερ να τραγουδά το ρεφρέν από το «I Wanna Dance With Somebody» της Γουίτνεϊ Χιούστον, που παιζόταν στο Grandstand τη στιγμή του διαλείμματος. Ο Στρίκερ τελείωσε το σετ στο 6-3 και με 3-2 έφθασε στην πιο σημαντική νίκη της καριέρα του.

Dominic Stricker singing along to ‘I Wanna Dance with Somebody’ by Whitney Houston in his last changeover before taking out Tsitsipas pic.twitter.com/VLRTzPzn6e