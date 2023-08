Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αποχαιρετά νωρίς με τη σειρά του τη Νέα Υόρκη, ηττήθηκε από τον Ελβετό, Ντομινίκ Στρίκερ με 3-2 σετ για τον 2ο γύρο του US Open, έπειτα από μονομαχία τεσσάρων ωρών και τεσσάρων λεπτών.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς τα χρειάστηκε και στο τέλος το πλήρωσε στη Νέα Υόρκη, ηττήθηκε από τον Ντομινίκ Στρίκερ με 5-7, 7-6(2), 7-6(5), 6-7(6), 3-6 και αποκλείστηκε στον 2ο γύρο του US Open.

Απέναντι στον αριστερόχειρα Ελβετό, που ήρθε από τα προκριματικά και να αγωνιστεί για πρώτη φορά στην καριέρα του στο κυρίως ταμπλό του US Open, o Τσιτσιπάς βρήκε τον μπελά του.

Είδε τον 21χρονο Στρίκερ να βγάζει συνολικά 78 winners και παρότι ο ίδιος είχε 71 winners και διπλάσιους άσους (22-11), δεν μπόρεσε να φθάσει στη νίκη στο 4ο σετ, όταν σέρβιρε με το υπέρ του 5-3.

Ο Τσιτσιπάς έχασε την ευκαιρία να ισοφαρίσει την καλύτερη επίδοσή του στο US Open, οι 3οι γύροι το 2020 και το 2021 και να προχωρήσει πιο μακριά, αφού στο 5ο σετ βρέθηκε στο 0-3 και δεν βρήκε λύσεις να αντιστρέψει την κατάσταση.

