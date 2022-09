Το νέο Νο1 του κόσμου, ο Κάρλος Αλκαράθ, εκπλήρωσε νωρίτερα απ’ ότι και ο ίδιος περίμενε, τον μεγάλο στόχο της καριέρας του: την κατάκτηση ενός grand slam.

Ο Κάρλος Αλκαράθ έκανε αισθητή την παρουσία του στο παγκόσμιο τένις για πρώτη φορά στο περσινό US Open.

Η ραγδαία άνοδός του, έκανε τον προπονητή του, Χουάν Κάρλος Φερέρο, να δηλώνει σε συνέντευξή του στο Gazzetta, πως μέσα στο 2022, στόχος του είναι να μπει στο Τοπ15 και να είναι σε έναν τελικό ενός grand slam.

Στο Νο15 μπήκε και γρήγορα μάλιστα, στις αρχές της άνοιξης. Ενα χρόνο μετά την πρώτη του παρουσία στη Νέα Υόρκη, έφτασε χθες να κατακτά τον τίτλο, που είναι ο πρώτος του σε grand slam και συνδυάστηκε με την άνοδο στο Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης.

Ενα επίτευγμα που τον κάνει τον νεαρότερο που το πετυχαίνει στην ιστορία του τένις, καθώς κανείς άλλος δεν το είχε καταφέρει προτού συμπληρώσει 20 χρόνια ζωής.

Ο 19χρονος Αλκαράθ, προσπαθώντας να συνειδητοποιήσει τι έχει καταφέρει λίγες στιγμές μετά τον τελικό, κοίταξε τον προπονητή του, ο οποίος δακρυσμένος έδειχνε την ανακούφιση που ένιωθε.

«Είναι κάτι που ονειρεύτηκα όταν ήμουν παιδί. Να γίνω Νο.1 στον κόσμο, να γίνω πρωταθλητής Grand Slam, είναι κάτι για το οποίο δούλεψα πολύ σκληρά. Είναι δύσκολο να μιλήσω τώρα, έχω πολλά συναισθήματα. Είναι κάτι που προσπαθούσα να πετύχω, με όλη τη σκληρή δουλειά που έκανα με την ομάδα μου και με την οικογένειά μου, που με φρόντιζε. Είμαι μόνο 19 ετών οπότε όλες τις αποφάσεις τις πήραμε μαζί με τους γονείς μου και με την ομάδα μου. Είναι κάτι πολύ ξεχωριστό για μένα» ανέφερε ο Ισπανός, που έγραψε επίσης στα σόσιαλ:

«Αυτές οι δύο εβδομάδες ήταν εκπληκτικές και περιελάμβαναν πολύ δύσκολα παιχνίδια. Ευχαριστώ τη Νέα Υόρκη για την στήριξη και την ενέργεια που έδωσε στο court, είναι δύσκολο να το περιγράψω! Και ευχαριστώ όλο τον κόσμο από την άλλη πλευρά του πλανήτη που έμεινε ξύπνιος ως αργά για να με υποστηρίξει».

