Οι Αντρέι Ρούμπλεφ και Κάρλος Αλκαράθ προκρίθηκαν στον τέταρτο γύρο του US Open, με τον πρώτο να χρειάζεται τέσσερις ώρες για να λυγίσει τον αντίπαλό του και τον δεύτερο να κάνει έναν υγιεινό περίπατο.

Ο 24χρονος Ρώσος μπορεί να έμεινε αρχικά πίσω με 2-1 στα σετ απέναντι στον Ντένις Σαποβάλοφ, όμως βρήκε τα ψυχικά αποθέματα και επέστρεψε στο παιχνίδι παίρνοντας τελικά την νίκη με 3-2 σετ (6-4, 2-6, 6-7, 6-4, 7-6) μετά από ένα εξουθενωτικό παιχνίδι που διήρκεσε τέσσερις ώρες και οκτώ λεπτά. Ο Αντρέι Ρούμπλεφ είχε την ευκαιρία να τελειώσει το 5ο σετ στο 5-4 και ενώ είχε τρία ματς πόιντ, αλλά σπατάλησε τις τρεις ευκαιρίες του, με τον Σαποβάλοφ βέβαια από την άλλη να κάνει τα πάντα για να μην χάσει.

Been so good in Grandstand!



Andrey Rublev and Denis Shapovalov are headed to a fifth set. pic.twitter.com/afeOEBPXum