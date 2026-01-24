Με τον Γιαννούλη σε ρόλο «δήμιου» και με ασίστ στο γκολ της νίκης, η Άουγκσμπουργκ υποχρέωσε τη Μπάγερν στην πρώτη της ήττα στη Bundesliga με ανατροπή (1-2) στο Μόναχο.

Η πρώτη φετινή ήττα της Μπάγερν στο πρωτάθλημα είχε την υπογραφή του Δημήτρη Γιαννούλη! Με τον Έλληνα αριστερό μπακ άλλωστε να «σερβίρει» το μοιραίο χτύπημα και στην ασίστ στο νικητήριο γκολ, η Άουγκσμπουργκ άλωσε με ανατροπή 2-1 την «Allianz Arena» κι έκανε άλμα παραμονής στη Bundesliga.

Το πρώτο ημίχρονο πάντως συνηγορούσε σε ακόμα μα νίκη της ασταμάτητης Μπάγερν. Οι γηπεδούχοι άλλωστε είχαν φροντίσει να πάρουν το προβάδισμα από το 23΄με γκολ του Ίτο, ο οποίος με κεφαλιά από κόρνερ έγραψε το 1-0. Η Μπάγερν είχε τις ευκαιρίες της να αποκτήσει ένα ασφαλές προβάδισμα, δεν τις εκμεταλλεύτηκε και τελικά το πλήρωσε στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα.

Αρχικά στο 75΄ο Άρθουρ Τσάβες έφερε το ματς στα ίσα ισοφαρίζοντας με τον ίδιο τρόπο που η Μπάγερν πήρε το προβάδισμα κι έξι λεπτά αργότερα η έκπληξη ολοκληρώθηκε από τα πόδια του Γιαννούλη. Στο 81΄συγεκριμένα ο Έλληνας αμυντικός μπήκε στην περιοχή κι έκανε το γύρισμα στο ύψος του πέναλτι για τον Μασένγκο, ο οποίος πλάσαρε για το τελικό 2-1 που υποχρέωσε την πρωτοπόρο Μπάγερν στην πρώτη φετινή της ήττα στη Bundesliga.

Συνήλθε μετά τον Ολυμπιακό η Λεβερκούζεν

Η Λεβερκούζεν άφησε πίσω την ήττα στο «Γ. Καραϊσκάκης» από τον Ολυμπιακό, καθώς υπέταξε με 1-0 τη Βέρντερ Βρέμης κι επέστρεψε τις επιτυχίες. Το γκολ της νίκης για τις Ασπιρίνες σημείωσε ο Λούκας Βάσκεθ στο 37΄, με τη Λεβερκούζεν να ανεβαίνει στην 6η θέση της Bundesliga και να δουλάρει για την ευρωπαϊκή έξοδο.

Σε τροχιά Champions League με τριάρα η Λειψία

Νίκη με «σβηστές» μηχανές για τη Λειψία, η οποία επικράτησε 3-0 στην έδρα της Χάιντενχαϊμ και παρέμεινε στην πρώτη τετράδα του πρωταθλήματος. Μετά από ένα άσφαιρο πρώτο μέρος, οι φιλοξενούμενοι προχώρησαν σε ξέσπασμα με οκτώ γκολ μετά την ανάπαυλα και καθάρισαν την υπόθεση νίκη. Αρχικά στο 62΄ο Μπακού άνοιξε το σκορ, ακολούθησε το 2-0 από τον Νούσα στο 68΄και δυο λεπτά αργότερα ο Ράουμ διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα που διατήρησε τη Χάιντενχαϊμ ως ουραγό της Bundesliga.

Έφυγε με το διπλό από την Φρανκφούρτη η Χόφενχαϊμ

Η Χόφενχαϊμ αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ, τελικά έφυγε από την έδρα της Άιντραχτ με 3-1 και συνεχίζει στην 3η θέση με 33 βαθμούς. Αντιθέτως η Άιντραχτ έχει κολλήσει στα αρνητικά αποτελέσματα και έμεινε στο -5 από την 6η θέση. Στο 18' ο Καλιμουέντο μετά από σόλο ενέργεια, έδωσε το προβάδισμα στους γηπεδούχους με ένα δυνατό σουτ. Οι φιλοξενούμενοι βρήκαν το γκολ της ισοφάρισης στο 52' με κεφαλιά του Μπέργκερ και στο 60' ο Κάμπακ με μια ακόμη κεφαλιά έγραψε το 2-1. Στο 65' ο Αμεντά πέτυχε αυτογκόλ και έδωσε την ευκαιρία στην ομάδα του Ίλτσερ να διαμορφώσει το τελικό 3-1.

Νίκη - ανάσα για την Μάιντς

Η Μάιντς επέστρεψε στις νίκες, καθώς επικράτησε εντός έδρας της Βόλφσμπουργκ με 3-1 και βρέθηκε στο -3 από την ζώνη της παραμονής. Στον αντίποδα η ομάδα του Μπάουερ έχει μείνει στην 12η θέση με 19 βαθμούς. Μόλις τρία λεπτά χρειάστηκε ο Αμουρά για να ανοίξει το σκορ για τους φιλοξενούμενους στέλνοντας την μπάλα στο κέντρο της εστίας. Οι γηπεδούχοι όμως έβγαλαν αντίδραση αρχικά με τον Τιέτζ, ο οποίος αν και αστόχησε σε πέναλτι στο 22', «επανόρθωσε» στο 68' με μια δυνατή κεφαλιά. Στο 73' ο Μπελ πήρε το ριμπάουντ και έγραψε το 2-1. Η ολική ανατροπή ήρθε στο 83' με τον Αμιρί που ευστόχησε σε εκτέλεση πέναλτι.