Ο Δημήτρης Γιαννούλης ήταν καθοριστικός για την Άουγκσμπουργκ κόντρα στην Μπάγερν , καθώς ήταν αυτός που έδωσε την ασίστ στο δεύτερο γκολ και συνέβαλε στην νίκη με 2-1.

Ο Δημήτρης Γιαννούλης ξεκίνησε βασικός στο ντέρμπι της Βαυαρίας και πραγματοποίησε ένα πολύ καλό παιχνίδι συμβάλλοντας στα μέγιστα για να πάρει το τρίποντο η Άουγκσμπουργκ κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου. Στο 81' και ενώ το σκορ ήταν 1-1, έκανε μια διαγώνια πάσα στην καρδιά της άμυνας, ο Μασενγκό κοντρόλαρε και έγραψε το 2-1. Το σκορ έμεινε μέχρι το τέλος δίνοντας το τρίποντο στους φιλοξενούμενους. Ο διεθνής σε 18 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις έφτασε φέτος τις τρεις ασίστ.