Γιαννούλης: Με δική του ασίστ υπέταξε την Μπάγερν Μονάχου (vid)
Ο Δημήτρης Γιαννούλης ξεκίνησε βασικός στο ντέρμπι της Βαυαρίας και πραγματοποίησε ένα πολύ καλό παιχνίδι συμβάλλοντας στα μέγιστα για να πάρει το τρίποντο η Άουγκσμπουργκ κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου. Στο 81' και ενώ το σκορ ήταν 1-1, έκανε μια διαγώνια πάσα στην καρδιά της άμυνας, ο Μασενγκό κοντρόλαρε και έγραψε το 2-1. Το σκορ έμεινε μέχρι το τέλος δίνοντας το τρίποντο στους φιλοξενούμενους. Ο διεθνής σε 18 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις έφτασε φέτος τις τρεις ασίστ.
⚽️ Goal by Han-Noah Massengo— FC One Football (@FCOneFootball) January 24, 2026
🔴 Bayern 1-2 FC Augsburg ⚫️#Bundesliga #FCBFCApic.twitter.com/c5lEJujmPu
