Τον Ντανίλ Μεντβέντεφ θα αντιμετωπίσει ο Νικ Κύργιος στον τέταρτο γύρο του US Open

O Ρώσος τενίστας επικράτησε του Γιμπίνγκ Γου με 3-0 σετ και έκλεισε ραντεβού με τον Νικ Κύργιο στον 4ο γύρο του US Open. Ο Μεντβέντεφ δεν αντιμετωπίσε πρόβλημα κόντρα στον Γου, αφού τον καθάρισε με 6-4, 6-2 και 6-2 στα games, παίρνοντας μια εύκολη πρόκριση. Ο Ρώσος έχει βλέψεις για κάτι μεγάλο στο Grand Slam, αφού στα τρία τελευταία τουρνουά στις ΗΠΑ, φτάνει μέχρι τα ημιτελικά.

Κόντρα στον Κύργιο είχε κοντραριστεί πριν λίγο καιρό και στο Μόντρεαλ, με τον Ελληνοαυστραλό να καταφέρνει να παίρνει τη νίκη μετά από τρία σετ. Ο Κύργιος έχει τη μερίδα του λέοντος και στις νίκες απέναντι στον Ρώσο, αφού μετρά 3 αντί 1 του αντιπάλου του.

