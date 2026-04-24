Ο εκσυγχρονισμός του Nick Galis Hall κυριαρχεί στη λίστα ενεργειών της ΚΑΕ Άρης, αποτελεί επίσης άμεση αναγκαιότητα στο πλαίσιο έργων πνοής που χρειάζεται η Θεσσαλονίκη.

Βασικό αντικείμενο συζήτησης δεν είναι μόνο η διαχρονικότητα του ζητήματος αλλά η διαφορετικότητα των εποχών. Η κουβέντα περί απόκτησης κυριαρχικών δικαιωμάτων στο Αλεξάνδρειο – εδώ και τουλάχιστον έναν χρόνο – γίνεται σε άλλη βάση γιατί η ΚΑΕ Άρης έχει τα κεφάλαια για να υποστηρίξει το εγχείρημα. Επίσης, είναι απολύτως έτοιμη ως προς το πλάνο δράσης για τον εκσυγχρονισμό ενός παλαιωμένου κλειστού γηπέδου αλλά και των χώρων περιμετρικά αυτού. Και πλέον νιώθει ότι τα χρονικά περιθώρια έχουν στενέψει ασφυκτικά για την υλοποίηση του στόχου της καθώς, βάσει του νέου χρονοδιαγράμματος, η αποπεράτωση των έργων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί στις αρχές του ερχόμενου Σεπτέμβρη με φόντο την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Μπορεί να συμμετέχει σε αυτό η ελληνική γραφειοκρατία;

Ο εκσυγχρονισμός ενός κλειστού γηπέδου προϋποθέτει μια σειρά ενεργειών. Από την ενεργειακή αναβάθμιση παράλληλα της αύξησης των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων έως την αντίστοιχη χωρητικότητας του κλειστού και της δυνατότητας εμπορικής εκμετάλλευσής τους. Μαζί και η δημιουργία προϋποθέσεων διευκόλυνσης του κοινού κατά τη μετάβαση και παραμονή του σ’ αυτό. Αυτά περιλαμβάνει το κεντρικό πλάνο της ΚΑΕ Άρης η οποία βλέπει να κατρακυλούν οι τελευταίοι κόκκοι άμμοι στην κλεψύδρα του δικού της χρονοδιαγράμματος. Γιατί είναι πολλά αυτά που απαιτείται να δρομολογηθούν σε μικρό χρονικό διάστημα.

Εσωτερικά, βασικό εγχείρημα είναι η αύξηση χωρητικότητας του κλειστού και το πλάνο περιλαμβάνει α) την ανύψωση του βοηθητικού γηπέδου με σκοπό τη δημιουργία νέας κερκίδας και β) σημαντικές εσωτερικές αλλαγές μέσω των οποίων θα προστεθούν θέσεις σε διάφορα σημεία του κλειστού . Όπως σημειώθηκε στην εκπομπή Gazz Floor, το σχέδιο προβλέπει την πρόσθεση τουλάχιστον 1200 θέσεων στις ήδη υπάρχουσες 5.300. Και πάλι δεν θα είναι αρκετές για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες των φίλων του Άρη, αυτό υποδηλώνουν τουλάχιστον τα διαδοχικά sold out. Για παράδειγμα, το περασμένο καλοκαίρι η ΚΑΕ Άρης αποφάσισε να σταματήσει τη διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας όταν αυτά έφτασαν τα 3.000 σεβόμενοι τον αριθμό των φιλάθλων που – πολλές φορές εξ’ ανάγκης – περιορίζονται στα εισιτήρια πόρτας.

Επιστρέφοντας στη διαφορετικότητα των εποχών, η βασική αλλαγή δεδομένων σχετίζεται με την έλευση του επενδυτικού fund υπό την ηγεσία του Ρίτσαρντ Σιάο. Ο τελευταίος έχει εγκρίνει την επένδυση που απαιτείται προς την κατεύθυνση μετατροπής του Αλεξανδρείου σε σύγχρονο κλειστό γήπεδο. Περιμένει τις σχετικές εγκρίσεις από τους αρμόδιους φορείς που εμπλέκονται στο εγχείρημα είτε πρόκειται για τους εσωτερικούς χώρους είτε για τους αντίστοιχους εξωτερικούς. Στην πραγματικότητα αναμένει ένα πακέτο εγκρίσεων αντίστοιχων με αυτές που υπήρξαν σε περιπτώσεις άλλων ομάδων.

Εξωτερικά, στόχος είναι και η αναδιαμόρφωση ενός χώρου που στέκεται ίδιος – περιμετρικά του κλειστού γηπέδου – εδώ και δεκαετίες. Κατ’ επέκταση, το ζήτημα δεν περιορίζεται μόνο στην ΚΑΕ Άρης, τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και τους υπόλοιπους φορείς που έχουν δικαίωμα λόγου, αλλά επεκτείνεται στα έργα πνοής που έχει ανάγκη η Θεσσαλονίκη, άρα έμμεσα αφορά τόσο τον Δήμο Θεσσαλονίκης όσο και την Περιφέρεια Μακεδονίας.

Διανύοντας τις τελευταίες ημέρες του Απρίλη, πλέον το ζήτημα βρίσκεται στην κορύφωσή του λόγω περιορισμένων χρονικών περιθωρίων. Μέχρι το τέλος του μήνα θα πρέπει να έχει εγκριθεί το τελικό πλάνο για να ξεκινήσουν (σε πρώτη φάση) οι εργασίες εσωτερικής αναβάθμισης και αύξησης της χωρητικότητας του γηπέδου. Το αρχικό χρονοδιάγραμμα περιλάμβανε την ολοκλήρωση των σχετικών έργων στα τέλη του ερχόμενου Αυγούστου. Τώρα εκτιμάται ότι αν δεν υπάρξουν κι άλλες καθυστερήσεις, θα έχουν ολοκληρωθεί τα έργα κατά τα μέσα του Σεπτέμβρη οπότε η ΚΑΕ θα προλάβει την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Αντιθέτως, επιπλέον παρατάσεις θα τη βγάλουν από το, ήδη αναδιαμορφωμένο, πλάνο της.