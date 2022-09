Η Ονς Ζαμπέρ νικώντας την Σέλμπι Ρότζερς με 2-1 σετ έγινε η πρώτη παίκτρια που εξασφάλισε την παρουσία της στον 4ο γύρο του US Open.

Η Ονς Ζαμπέρ μπορεί να έχασε το πρώτο της σετ στο US Open, όμως η Τυνήσια νίκησε τη Σέλμπι Ρότζερς με 4-6, 6-4, 6-3 και εξασφάλισε πρώτη την πρόκριση στον 4ο γύρο του απλού γυναικών.



|Η 28χρονη Ζαμπέρ συνεχίζει την πορεία της στο τουρνουά και για πρώτη φορά στην καριέρα της περνά στη φάση των «16», όπου περιμένει τη νικήτρια του αγώνα ανάμεσα στη Ρωσίδα, Λιουντμίλα Σαμσόνοβα και την Ουγγαρέζα, Ντάμα Γκάλφι.

Welcome to Round 4 of the #USOpen, @Ons_Jabeur! pic.twitter.com/eCRAhhSLXD