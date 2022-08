Ο Στέφανος Τσιτσιπάς στην 5η συμμετοχή του στο US Open φιλοδοξεί να φθάσει μέχρι το τέλος του δρόμου και να γράψει ιστορία, αρχή απέναντι στον Κολομβιανό Ντάνιεκ Γκαλάν.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δήλωσε «ερωτευμένος» με τη Νέα Υόρκη πριν από μερικά 24ωρα. Μόνο που η μητρόπολη των ΗΠΑ δεν έχει «δείξει» μέχρι τώρα ανάλογη... αγάπη στον Έλληνα τενίστα.

Όπως και να έχει ο 24χρονος στην 5η συμμετοχή του στο US Open θέλει να κάνει την πορεία ανάλογης των δυνατοτήτων του.

Ένας 2ος γύρος το 2018, εκτός από τον 1ο γύρο το 2019, αποχαιρετισμός στη Νέα Υόρκη από τον 3ο γύρο το 2020 και 2021, είναι ο φτωχός απολογισμός του.

Ο Τσιτσιπάς αρχίζει την προσπάθειά του λίγο μετά τα μεσάνυχτα, στις 02:00 το πρωί της Τρίτης, ώρα Ελλάδας, θα μπει στο Louis Armstrong Stadium για να αντιμετωπίσει τον Κολομβιανό, Ντάνιελ Γκαλάν (Νο.94), που ήρθε από τα προκριματικά και για πρώτη φορά δίνει το «παρών» στο κυρίως ταμπλό.

Ο Έλληνας τενίστας, όπως και η Μαρία Σάκκαρη, παλεύουν να βρουν σταθερότητα στην απόδοσή τους, ο Τσιτσιπάς έρχεται από την παρουσία του στον τελικό του Σινσινάτι, που σύμφωνα με τα λεγόμενά του, αιφνιδίασε - ευχάριστα - και τον ίδιο

«Δεν περίμενα να βρίσκομαι στον τελικό του Σινσινάτι. Απλά κατάφερα να παίξω σπουδαίο τένις και έδειξα ικανός να πάω βαθιά στο τουρνουά. Όλοι παλεύουν για το τρόπαιο, συμπεριλαμβανομένου κι εμένα. Όλοι θέλουν να πιέσουν τον εαυτό τους στο μέγιστο. Το τουρνουά θα είναι απαιτητικό για όλους» δήλωσε από τη Νέα Υόρκη.

Η κλήρωση στο US Open δημιουργεί την αισιοδοξία για να προχωρήσει πολύ μακριά στη φετινή διοργάνωση. Ο Τσιτσιπάς, Νο.4 στο ταμπλό, εφόσον περάσει τον Γκαλάν, στο 2ο γύρο συναντά ένα εκ των Σονέγκο και Τόμπσον.

Πιθανοί αντίπαλοί του στον τρίτο γύρο είναι οι Κρέσι και Νταβίντοβιτς Φόκινα και στους «16» οι Μπερετίνι, Σερουντόλο και Αντι Μάρεϊ.

Αν φθάσει εκεί, στα προημιτελικά μπορεί να βρει στο δρόμο του τον Κάσπερ Ρουντ, που στη δική του πλευρά στο ταμπλό, έχει επίσης τους Βαβρίνκα, Πολ, και Κόρντα.

Στα ημιτελικά ο Τσιτσιπάς πέφτει στην πλευρά του Ντανίλ Μεντβέντεφ. Ο Ρώσος, Νο1 στο ταμπλό και κάτοχος του τίτλου, αρχίζει την προσπάθεια υπεράσπισης του τίτλου απέναντι στον Κοζλόφ και έχει πιθανά εμπόδια τους Κύργιο, οποίος παίζει με αντίπαλο τον Κοκκινάκη στην πρεμιέρα, τον Μπαουτίστα Αγκουτ, ενώ στα προημιτελικά θα βρει έναν εκ των Αλιασίμ, Μπούστα, Ντε Μινόρ.

Στο κάτω μέρος του ταμπλό βρίσκονται οι Ναδάλ και Αλκαράθ, με τον 19χρονο να έχει στο δικό του τέταρτο τους Χουρκάτζ, Τσόριτς, Τσίλιτς και Σίνερ.

Πιθανά ζευγάρια στα προημιτελικά

Μεντβέντεφ - Αλιασίμ

Τσιτσιπάς - Ρουντ

Χουρκάτζ - Αλκαράθ

Ναδάλ – Νόρι

Στο φετινό US Open υπάρχουν και δύο χτυπητές αδυναμίες των Νόβακ Τζόκοβιτς και Αλεξάντερ Ζβέρεφ που ανοίγουν περισσότερο τον δρόμο στους υπόλοιπους διεκδικητές του τίτλου.

Ο Τζόκοβιτς, πρωταθλητής τρεις φορές στο US Open (2011, 2015, 2018) μένοντας πιστός στην απόφασή του να μην εμβολιαστεί, τελικά δεν έλαβε την ιατρική εξαίρεση εισόδου στις ΗΠΑ, κρατούσε στάση αναμονής και τελικά απέσυρε τη συμμετοχή του ελάχιστες ώρες πριν από την κλήρωση. Έτσι ο 35χρονος Σέρβος παραμένει στους 21 τίτλους στα Grand Slam, μετά τη νίκη του στο Wimbledon.

Mετά το Αυστραλιανό Όπεν χάνει και το αμερικάνικο Όπεν και η απώλεια βαθμών που θα έχει είναι πολύ πιθανό να τον αφήσει εκτός Top 10, έπειτα από τέσσερα χρόνια.

Από την άλλη ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ μετά το σοβαρό τραυματισμό που υπέστη στον δεξιό αστράγαλο στον ημιτελικό του Roland Garros και την επέμβαση που ακολούθησε, έκανε αγώνα δρόμου για να προλάβει το US Open, όμως δεν θέλησε να ρισκάρει με τη συμμετοχή του.

Τα σενάρια που φέρνουν τον Τσιτσιπά στο Νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης

Τις επόμενες δύο εβδομάδες εκτός από τη μάχη για τον τίτλο του πρωταθλητή στο US Open, θα εξελιχιθεί και η μάχη για το Νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης.

Από σήμερα Δευτέρα (29/8) και την έναρξη του κυρίως ταμπλό, στη βαθμολογία που θα «τρέχει» ο Ναδάλ (Νο.3 - 5.630β.) θα προσπεράσει στο Νο1 τον Μεντβέντεφ (6.885β.) που έχει να υπερασπιστεί 2.000 βαθμούς, ενώ ο Ζβέρεφ (Νο2), με την απουσία του αυτόματα χάνει όσους πήρε πέρυσι.

The race for @atptour No. 1 is going to be WILD

Οι διαφορές στη βαθμολογία είναι μικρές και οι 2.000 βαθμοί που δίνει το τουρνουά μπορούν να φέρουν την ανατροπή στην κατάταξη.

Σοβαρές πιθανότητες έχει ο Κάρλος Αλκαράθ (Νο4. - 5.100β.) και ο Κάσπερ Ρουντ (Νο6.-4.695β.) Ανάμεσά τους στο Νο4. βρίσκεται ο Στέφανος Τσιτσιπάς με 4.8090. και υπάρχουν δύο σενάρια ώστε να βρεθεί στην κορυφή της κατάταξης της ATP.

Tο πρώτο είναι να κατακτήσει τον τίτλο, αρκεί να μην παίξει στον τελικό με τον Ναδάλ. Το δεύτερο είναι να φτάσει τελικό, αρκεί να μην ηττηθεί από τους Μεντβέντεφ, Αλκαράθ ή Ρουντ και την ίδια ώρα ο Ναδάλ να μην φτάσει στα ημιτελικά.

Αν θελήσουμε να αναφερθούμε στους μνηστήρες για τον τίτλο, πέρα από τους Ναδάλ, που θα έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει το 23ο Grand Slam της καριέρα του, τους Αλκαράθ, Τσιτσιπά και Ρουντ, κανείς δεν μπορεί να αγνοήσει τους Αλιασίμ, Ρούμπλεφ, Μπερετίνι, καθώς και τον Νικ Κύργιος που δείχνει αναγεννημένος αγωνιστικά, έχοντας φθάσει στο Νο.25 της παγκόσμιας κατάταξης.

Friends Nick Kyrgios & Thanasi Kokkinakis will play each other in Ashe Monday night.



They have entered the doubles draw as well.



Things are about to get schwifty. pic.twitter.com/Wrlshipssx