Πούτιν για Μεντβέντεφ: «Έτσι παίζουν οι πρωταθλητές» (pic)

O πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν εξέδωσε ανακοίνωση για την κατάκτηση του US Open από τον Ντανίλ Μεντβέντεφ.

Μήνυμα από τον Βλαντιμίρ Πούτιν έλαβε ο Ντανίλ Μεντβέντεφ μετά από την κατάκτηση του US Open.

Ο πρόεδρος της Ρωσίας έγραψε στην ανακοίνωση του:

«Στο δρόμο για τον τελικό της μεγάλης αυτής διοργάνωσης, επέδειξες το υψηλότερο επίπεδο των ικανοτήτων σου, αλλά και της επιμονής για την επίτευξη του στόχου σου στον αποφασιστικό αγώνα που έκανες με αυτοπεποίθηση και απόλυτη συγκέντρωση χωρίς να δώσεις ευκαιρία απέναντι σε έναν ισχυρό και καταξιωμένο αντίπαλο. Έτσι παίζουν οι πραγματικοί πρωταθλητές».

