US Open: Τα συγχαρητήρια της Βασίλισσας Ελισάβετ στην Ραντουκάνου (pic)

H Βασίλισσα Ελισάβετ έστειλε τα συγχαρητήρια στην 18χρονη Βρετανίδα Έμα Ραντουκάνου που κατέκτησε το US Open.

Λίγη ώρα μετά από τον θρίαμβο της Έμα Ραντουκάνου στο US Open η Βασίλισσα Ελισάβετ εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία συγχαίρει την 18χρονη Βρετανίδα.

Αναλυτικά το κείμενο:

«Σου στέλνω τα συγχαρητήριά μου για την επιτυχία της κατάκτησης του US Open. Είναι αξιοσημείωτο επίτευγμα σε τόσο νεαρή ηλικία και αποτελεί της σκληρής δουλειάς και αφοσίωσής σου. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι η εξαιρετική σου εμφάνιση και αυτή της αντιπάλου σου Λέιλα Φερνάντες θα εμπνεύσει τη νέα γενιά παικτών. Στέλνω τις πιο θερμές ευχές μου σε εσένα και τους υποστηρικτές σου».

The Queen has sent a message to @EmmaRaducanu to congratulate her on the “remarkable achievement” of winning the #USOpen pic.twitter.com/2noGHRm7DZ