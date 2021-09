Τζόκοβιτς - Ζβέρεφ 3-2: Στον τελικό του US Open για το 21ο ο Τζόκοβιτς! (vids)

O Νόβακ Τζόκοβιτς με ανατροπή απέκλεισε με 4-6, 6-2, 6-4, 4-6,6-2 τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ και προκρίθηκε στον τελικό του US Open όπου θα διεκδικήσει από τον Ντανίλ Μεντβέντεφ το 21ο Grand Slam και το 4ο του στο 2021!

Ραντεβού με την ιστορία έκλεισε για το βράδυ (23:00) της Κυριακής στη Νέα Υόρκη ο Νόβακ Τζόκοβιτς.

Ο 34χρονος Σέρβος που είναι στο Νο1 κόσμου απέκλεισε σε 3.33' με 4-6, 6-2, 6-4, 4-6, 6-2 τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ (Νο4) στον ημιτελικό και θα παίξει την Κυριακή στον τελικό του US Open μ' αντίπαλο τον Ντανίλ Μεντβέντεφ (No2).

O Νόβακ Τζόκοβιτς φιλοδοξεί να γίνει ο 1ος τενίστας στην ιστορία του αθλήματος (στους άνδρες) με 21 τίτλους Grand Slam.

Εάν τα καταφέρει θα είναι ο πρώτος μετά από το 1969 (Ρόντ Λέιβερ) με Calendar Slam αφού έχει κερδίσει ήδη στο 2021 το Australian Open, το Roland Garros και το Wimbledon.

Αυτός θα είναι ο 31ος τελικός του σε Grand Slam, ισοφαρίζει το ρεκόρ του Ρότζερ Φέντερερ (30, 20-11) και ο 9ος (ρεκόρ) στη Νέα Υόρκη εκεί όπου έχει 3 τίτλους σε 8 προσπάθειες.

Η νίκη αυτή ήταν η 27 σε Grand Slam (27-0) μέσα στο 2021 και μεγάλος στόχος είναι το 28-0 που θα δώσει ρεκόρ.

Μπρέικ και σετ

Στο 1ο σετ ο Νόβακ Τζόκοβιτς θα προηγηθεί με όπλο το 1o σερβίς του με 3-2 αλλά ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ είναι αυτός που θα φτάσει πρώτος σε μπρέικ πόιντ. Ο Σέρβος θα το σβήσει και θα προηγηθεί με 4-3.

Ο Γερμανός θα έχει διπλό μπρέικ πόιντ στο 9ο γκέιμ και με μπρέικ θα αποκτήσει προβάδισμα με 5-4! Σε 37' θα κλείσει το 1ο σετ με 6-4.

Ο Τζόκοβιτς έχει 10 αβίαστα και 8 winners και ο Ζβέρεφ τα μισά αβίαστα (5) και 8 winners. Ο Σέρβος δεν θα φτάσει σε μπρέικ πόιντ αλλά ο Γερμανός θα έχει 1/2.

Απάντηση από τον Σέρβο

Στο 2ο σετ ο Σέρβος θα έχει μπρέικ πόιντ και με διπλό σφάλμα του Γερμανού θα φτάσει με μπρέικ στο 2-0!

Με love service game είναι στο 3-0 και θα φτάσει με το σερβίς του στο 5-2. Με 2ο μπρέικ θα πάει στο 6-2 και θα ισοφαρίσει σε 1-1!

Ο Γερμανός έχει 13 αβίαστα (έναντι 7) και 3 διπλά σφάλματα. Οι winners είναι 9-6 για τον Ζβέρεφ.

Μπρέικ και 2-1 ο "Νόλε"

Στο ξεκίνημα του 3ου ο Τζόκοβιτς σβήνει μπρέικ πόιντ του Ζβέρεφ για το 1-0 και με το σερβίς του θα πάει στο 2-1. Στο 5ο γκέιμ ο Ζβέρεφ θα έχει διπλό μπρέικ πόιντ αλλά ο Τζόκοβιτς θα το σβήσει για το 3-2.

HEADED TO A FIFTH pic.twitter.com/04QDWmF3Sb — US Open Tennis (@usopen) September 11, 2021

O "Νόλε" κερδίζει ράλι 21 χτυπημάτων για να κλείσει το 7ο (4-3) αλλά ο Σάσα ισοφαρίζει με δυσκολία σε 4-4. Ο Σέρβος θα έχει τριπλό μπρέικ (σετ) πόιντ στο 10ο.

Ο Ζβέρεφ θα σβήσει δυο (το 2ο μετά από ράλι 53 χτυπημάτων) αλλά ο Τζόκοβιτς με το 3ο θα πετύχει μπρέικ και θα κλείσει το σετ στο 6-4.

Στο 3ο σετ ο Τζόκοβιτς έχει 13 αβίαστα και 10 winners και ο Ζβέρεφ 11-8 ενώ ο Γερμανός είχε 0/3 μπρέικ πόιντ και ο Σέρβος 1/3.

For all of you looking for this *epic* point



@SportsCenter pic.twitter.com/bDq1mw68t9 — US Open Tennis (@usopen) September 11, 2021

Η ισοφάριση του Σάσα

Στο 4ο σετ, ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ θα ξεκινήσει με μπρέικ (2-1) και θα το υπερασπιστεί με το σερβίς του για το 3-1.

Ο Τζόκοβιτς μειώνει σε 3-2 αλλά ο Ζβέρεφ κρατάει το σερβίς του για το 4-2.

One set from the final. pic.twitter.com/YuMnlZYpv8 — US Open Tennis (@usopen) September 11, 2021

Τελικά θα κλείσει το σετ στο 6-4 για να ισοφαρίσει σε 2-2.

Ο επίλογος της ιστορίας

Ο Σέρβος έχει μπρέικ πόιντ στο 2ο γκέιμ του 5ου σετ και με φανταστικό πόντο στο φιλέ θα φτάσει με μπρέικ στο 2-0!

Με άσο ο "Νόλε" θα κλείσει και το 3ο γκέιμ (3-0) και με νέο μπρέικ θα πάει στο 4-0!

Με love service game θα φτάσει στο 5-0. Ο Ζβέρεφ μειώνει σε 5-1 και έχει διπλό μπρέικ πόιντ.

Ο Σέρβος θα το σβήσει αλλά ο Γερμανός θα έχει και 3ο. Θα το σβήσει και αυτό ο Τζόκοβιτς αλλά θα υπάρξει και 4ο!

Το σβήνει και αυτό ακολουθεί όμως και 5ο! Μ' αυτό ο επίμονος Γερμανός φτάνει σε μπρέικ για το 5-2. Ο Τζόκοβιτς θα κλείσει όμως το σετ με μπρέικ (6-2).

Με την γλώσσα των αριθμών

Οι πόντοι ήταν 140-133. Ο Τζόκοβιτς είχε 81% κερδισμένους πόντους στο 1ο σερβίς και 5/8 μπρέικ πόιντ έναντι 3/12.

An absolute battle



See you back in New York next year, @AlexZverev! pic.twitter.com/VV8a1uTJDt — US Open Tennis (@usopen) September 11, 2021

Οι άσοι ήταν 16-12 για τον Ζβέρεφ ο οποίος όμως είχε 8-2 διπλά σφάλματα.

Ο Τζόκοβιτς είχε 49 αβίαστα και 41 winners και ο Ζβέρεφ 50-49.