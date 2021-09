Ροντ Λέιβερ: Στο US Open ο 83χρονος τενίστας με το Calendar Slam του 1969 (pic)

O Ροντ Λέιβερ που κατέκτησε και τα 4 Grand Slam το 1962 και το 1969 είναι στη Νέα Υόρκη με την ελπίδα να δει τον Νόβακ Τζόκοβιτς να τον... αντιγράφει.

Στη Νέα Υόρκη για να δει το US Open ταξίδεψε παρά τα 83 του χρόνια από την Αυστραλία ο Ροντ Λέιβερ.

Ο θρυλικός Αυστραλός τενίστας ο οποίος το 1962 και το 1969 κατέκτησε και τα 4 Grand Slam μέσα σε μια χρονιά παρακολούθησε τον αγώνα του Νόβακ Τζόκοβιτς με τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ.

Ο Σέρβος θυμίζουμε κυνηγάει να γίνει ο πρώτος μετά από τον Λέιβερ που θα φτάσει σε Calendar Slam.

This man knows a thing or two about winning the calendar-year Grand Slam @rodlaver is in the house #USOpen pic.twitter.com/KmEQ3jZ8gI