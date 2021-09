US Open: Μετά την Οσάκα η Φερνάντεζ απέκλεισε και την Κέρμπερ (vid)

Μια ημέρα πριν από τα 19α γενέθλια της η Λέιλα Φερνάντεζ απέκλεισε με ανατροπή με 4-6, 7-6 (2), 6-2 την νικήτρια του 2016 Αντζελίκ Κέρμπερ και είναι στους "8" στο US Open.

H Λέιλα Φερνάντεζ συνεχίζει να ζει το όνειρο της στο US Open 2021.

Η τενίστρια από τον Καναδά, μια ημέρα πριν από τα 19α γενέθλια της, μετά από την νικήτρια του 2018 και 2020 Ναόμι Οσάκα απέκλεισε και την νικήτρια του 2016 Αντζελίκ Κέρμπερ και είναι στους "8" στο τουρνουά της Νέας Υόρκης.

LEYLAH FERNANDEZ HAS DONE IT!



The youngster rallies to stun former champion Angie Kerber in three sets. pic.twitter.com/4gRGVNKuw3