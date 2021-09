US Open: Με ανατροπή στον προημιτελικό ο 18χρονος Αλκαράθ (vids)

O 18χρονος Κάρλος Αλκαράθ απέκλεισε με 3-2 σετ τον Πέτερ Γκογιόφτσικ και θα παίξει στον 1ο προημιτελικό του σε Grand Slam στο US Open 2021.

Συνεχίζει την μαγική του πορεία στο US Open 2021 o Κάρλος Αλκαράθ.

Ο 18χρονος Ισπανός που απέκλεισε τον Στέφανο Τσιτσιπά στον 3ο γύρο έβγαλε νοκ αουτ με ανατροπή και με 5-7, 6-1, 5-7, 6-2, 6-0 σε 3.31' τον Γερμανό Πέτερ Γκογιόφτσικ και είναι στους "8" στο US Open στην παρθενική του συμμετοχή.

O Κάρλος Αλκαράθ που έχει ήδη κατακτήσει τίτλο σε τουρνουά ATP και έκανε πρεμιέρα στα 16 στο Tour θα παίξει στον προημιτελικό με τον Τιαφό ή τον Αλιασίμ.

Peter Gojowczyk takes a two set to one lead over Alcaraz on Grandstand! pic.twitter.com/jtnljPbEjb