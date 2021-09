US Open: Πρώτη φορά στους "8" η Σαμπαλένκα (vids)

Η Αρίνα Σαμπαλένκα απέκλεισε με 6-4, 6-1 την Ελίζ Μέρτενς και θα παίξει για πρώτη φορά σε προημιτελικό στο US Open.

Μετά από τον ημιτελικό στο Wimbledon 2021 η Αρίνα Σαμπαλένκα έφτασε και στους "8" στο US Open.

Η 23χρονη Λευκορωσίδα που είναι στο Νο2 κόσμου απέκλεισε με 6-4,6-1 την Βελγίδα Ελίζ Μέρτενς συνεχίζει στον προημιτελικό στη Νέα Υόρκη όπου θα παίξει με την Μουγκουρούθα ή την Κρεϊτσίκοβα.





Aryna Sabalenka roars into the quarterfinals in straight sets. pic.twitter.com/GdwHMr3DuZ